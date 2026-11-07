One UI 9 : la fluidité séduit, mais la batterie inquiète encore certains utilisateurs

One UI 9 donne-t-il enfin aux Galaxy la réactivité attendue ? Dans un message publié ce 7 novembre, Tarun Vats décrit ses Galaxy S26 Ultra et S25 Ultra comme particulièrement rapides et fluides. Les réponses visibles rappellent toutefois que l’expérience après une mise à jour ne se résume pas aux animations : la batterie reste une préoccupation.

Ce nouvel échange porte sur des appareils et des usages précis. Il ne constitue ni un sondage représentatif, ni un bilan du déploiement français.

Une fluidité qui convainc, avec une réserve sur les transitions

Tarun Vats situe le début des progrès de Samsung à One UI 7. Il estime désormais ses deux Galaxy sous One UI 9 plus réactifs que son iPhone 18 Pro, tout en conservant une préférence pour Apple sur la finesse de certaines petites animations.

C’est un ressenti d’utilisation, pas un chronométrage comparatif. Le message ne fournit pas de protocole commun ni de mesures permettant de conclure que tous les Galaxy seraient plus rapides qu’un iPhone. Il distingue surtout deux impressions : une interface prompte à répondre et des transitions visuellement soignées.

Publication de Tarun Vats 7 novembre 2026

Dans les réponses, la batterie reste un point de friction

Un utilisateur demande encore des progrès sur la consommation. Un propriétaire de Galaxy S23 Ultra se demande s’il doit installer la mise à jour ou attendre : sa question ne prouve pas que son appareil rencontre déjà un problème.

Un autre intervenant évoque un marquage d’écran sur son Galaxy S25 FE et dit avoir désactivé l’affichage permanent ainsi que des éléments fixes. Il s’agit d’un signalement isolé, sans diagnostic établissant un lien avec One UI 9. Il serait donc excessif d’en tirer une alerte générale pour tous les modèles.

Ce qu’il faut regarder sur votre propre Galaxy

Le numéro de One UI ne suffit pas pour comparer deux téléphones. Relevez aussi le modèle, la version logicielle complète, les applications utilisées et les conditions d’usage. Deux personnes peuvent décrire une autonomie différente parce que leur temps d’écran, leur connexion ou leurs applications ne sont pas les mêmes.

Si votre batterie se vide anormalement, commencez par examiner la consommation des applications dans les réglages. Notez ce qui a changé et, si nécessaire, transmettez un rapport d’erreur dans Samsung Members. Ce relevé sera plus utile à l’assistance qu’un simple « depuis la mise à jour ».

La santé de la batterie affichée par le téléphone doit aussi être distinguée de la durée réellement obtenue entre deux charges. Une interface plus fluide et une autonomie satisfaisante sont deux attentes différentes : l’une ne garantit pas automatiquement l’autre.