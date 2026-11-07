Galaxy A58 : une certification chinoise indique 45 W, comme sur le Galaxy A57

Si vous hésitez à acheter un Galaxy A57 en attendant son successeur, la recharge est le premier point sur lequel une certification permet de comparer les deux. Le Galaxy A58 apparaît sous la référence SM-A5860 dans un document chinois qui indique une puissance filaire maximale de 45 W. C’est le même plafond que sur l’A57.

D’où viennent les 45 W ?

La certification chinoise 3C relayée début novembre indique notamment 15 volts à 3 ampères. En multipliant ces deux valeurs, on obtient 45 W. Le document concerne la référence destinée à la Chine. Samsung n’a pas encore présenté la fiche française ni annoncé ce qui sera fourni dans la boîte en France.

Les 45 W sont un maximum. La puissance varie pendant la recharge selon le niveau de batterie, la température et le matériel utilisé. Deux téléphones affichant le même chiffre peuvent récupérer des pourcentages différents en quinze minutes. Il faudra attendre des mesures comparables pour savoir si l’A58 change quelque chose en pratique.

Ce qui peut encore justifier d’attendre l’A58

Si vous attendez une recharge plus rapide, cette certification ne donne aucun indice en ce sens. Si votre priorité est l’autonomie, il faudra connaître la capacité de la batterie et la consommation réelle. Les 6 000 mAh évoqués pour le Galaxy A38 concernent un autre modèle.

La photo est une autre inconnue. Une fuite suggère que l’A58 conserverait un capteur macro. Si vous cherchez surtout à mieux cadrer de loin, attendez la fiche définitive avant de faire de ce troisième appareil photo un argument d’achat.