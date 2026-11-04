Galaxy A38 : Samsung préparerait une batterie de 6 000 mAh

GalaxyClub rapporte une capacité nominale de 5 882 mAh pour le Galaxy A38 et anticipe 6 000 mAh annoncés. Une évolution encore non officialisée.

Le prochain Galaxy A38 pourrait franchir un cap sur la batterie. Selon les informations publiées le 3 novembre par GalaxyClub, Samsung prépare une cellule de 5 882 mAh de capacité nominale. Le média néerlandais anticipe une capacité typique annoncée de 6 000 mAh, sans confirmation officielle du constructeur à ce stade.

Ce serait une progression notable pour cette famille de téléphones, davantage centrée jusqu’ici sur la continuité. Mais les deux chiffres de la fuite méritent d’être distingués avant d’en tirer des conclusions sur l’autonomie.

5 882 ou 6 000 mAh : il s’agit de la même batterie

Le premier chiffre correspond à la capacité nominale, dite « rated ». Le second est la capacité typique que GalaxyClub s’attend à voir utilisée dans la communication commerciale. Ce ne sont donc pas deux variantes de l’A38 : le média rapporte la première valeur et déduit la seconde.

Par rapport au niveau de 5 000 mAh courant dans cette famille, 6 000 mAh représenteraient environ 20 % de capacité supplémentaire.

Le calcul ne donne toutefois pas vingt pour cent d’heures d’utilisation en plus. L’écran, le processeur et le logiciel consomment cette réserve d’énergie ; seule une mesure sur le téléphone final permettra de connaître son endurance réelle. La fuite ne précise pas non plus le poids, l’épaisseur ou la vitesse de recharge qui accompagneraient ce changement.

Une évolution à ne pas attribuer trop vite au Galaxy A58

GalaxyClub ne confirme pas la même batterie pour le Galaxy A58. Le média envisage que les deux modèles partagent cette capacité, mais indique ne pas avoir l’information permettant de le vérifier. Il ne présente pas non plus le silicium-carbone comme acquis : il estime même que cette technologie ne serait pas utilisée dans l’A38.

Pour les acheteurs qui comparent les gammes, le signal intéressant est ailleurs : un modèle moins haut placé pourrait gagner une réserve d’énergie sensiblement supérieure. Le précédent comparatif entre Galaxy A57 et A37 rappelle justement que la batterie ne suffit pas toujours à départager deux téléphones voisins.

GalaxyClub attend la nouvelle génération autour de mars ou avril 2027. Samsung n’a confirmé ni cette fenêtre ni un prix français. La prochaine information décisive sera donc la capacité officielle de l’A38, accompagnée de ses dimensions et de sa recharge : de quoi savoir ce que cette plus grosse batterie coûte réellement en encombrement.

Image : Galaxy A37 et Galaxy A57, modèles de la génération actuelle.