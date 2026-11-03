Les Galaxy A57 et A37 partagent 5 000 mAh et la charge à 45 W. Le modèle supérieur se distingue surtout par son poids, sa puce et son ultra grand-angle.

Galaxy A57 ou A37 : même batterie et recharge à 45 W, pourquoi payer davantage ?

Un Galaxy A57 ne s’achète pas pour obtenir une plus grosse batterie que celle du A37. Samsung annonce 5 000 mAh et une recharge filaire jusqu’à 45 W sur les deux. Pour savoir si le supplément demandé vaut la peine, il faut regarder ailleurs : le boîtier, le processeur et une partie de l’équipement photo.

Le A57 retire 17 grammes sans réduire l’écran

Les deux modèles proposent une diagonale de 6,7 pouces et un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Le A57 n’est donc pas le petit téléphone de la paire. Il est en revanche plus fin, moins large et plus léger.

Caractéristique Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G Poids annoncé 179 g 196 g Épaisseur 6,9 mm 7,4 mm Largeur 76,8 mm 78,2 mm Processeur Exynos 1680 Exynos 1480 Ultra grand-angle 12 Mpx 8 Mpx

Ces 17 g de différence peuvent compter davantage au quotidien qu’un chiffre de définition. Le téléphone se tient longtemps pendant un trajet, une lecture ou un appel vidéo. Une coque modifie cependant la prise en main : mieux vaut comparer les appareils avec un équipement proche de celui que vous utiliserez.

Samsung emploie aussi deux appellations d’écran, Super AMOLED+ pour le A57 et Super AMOLED pour le A37. Cela ne permet pas, à lui seul, de chiffrer un gain de lisibilité au soleil ou de fidélité des couleurs.

La photo ne change pas de catégorie sur tous les objectifs

Le module principal reste un 50 Mpx sur chaque appareil. On retrouve également une caméra macro de 5 Mpx et une caméra frontale de 12 Mpx. La différence de définition concerne l’ultra grand-angle : 12 Mpx sur le A57, contre 8 sur le A37.

Ce n’est pas une preuve que toutes les photos du modèle supérieur seront meilleures. Le traitement, la lumière et le mouvement du sujet restent déterminants. Aucun téléobjectif dédié ne vient ici transformer les prises de vue lointaines.

Le bon calcul dépend de l’écart de prix réel

Les Exynos 1680 et 1480 distinguent les plateformes matérielles. Pour les jeux lourds ou les tâches répétées, les performances soutenues méritent autant d’attention que le nom de la puce. Ce comparatif repose sur les caractéristiques officielles, sans mesure commune de chauffe ou d’autonomie.

Privilégiez le A57 si alléger le téléphone et disposer de la plateforme supérieure justifie le supplément pour vos usages.

si alléger le téléphone et disposer de la plateforme supérieure justifie le supplément pour vos usages. Regardez le A37 si vous cherchez surtout le grand écran, la même capacité de batterie et la même puissance de charge annoncée, avec une offre sensiblement moins chère.

Comparez enfin la même capacité de stockage et séparez le prix accessible à tous d’une reprise ou d’un remboursement conditionnel. Pour élargir ce choix au-delà de Samsung, notre comparatif entre le Galaxy A57 et le Redmi Note 15 Pro 5G examine un autre équilibre entre photo et recharge.

Sources : comparatif officiel Samsung, actualisé le 29 octobre 2026 et guide Galaxy A de Samsung France.