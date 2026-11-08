Galaxy A57 ou POCO X8 Pro Max : batterie géante ou téléphone plus léger ?

Le POCO offre 3 500 mAh de plus, mais le Galaxy A57 pèse 39 g de moins. Voici ce que changent la batterie, la recharge et le format dans le choix.

Le POCO X8 Pro Max embarque 3 500 mAh de plus que le Galaxy A57. Mais ce supplément de batterie ajoute aussi 39 g dans la poche. Entre ces deux grands smartphones, le choix oppose une réserve d’énergie nettement supérieure à un appareil plus léger et plus fin : deux avantages qui se ressentent autrement au quotidien.

Sur le papier, le POCO prend une avance considérable avec ses 8 500 mAh et sa recharge à 100 W. Le Samsung répond avec 179 g sur la balance, contre 218 g pour son concurrent. Pour quelqu’un qui tient longtemps son téléphone à la main, le chiffre mérite autant d’attention que celui inscrit à côté de la batterie.

3 500 mAh supplémentaires, sans promettre 70 % d’autonomie en plus

Les capacités typiques annoncées sont de 5 000 mAh sur le Galaxy A57 et de 8 500 mAh sur le POCO X8 Pro Max. La différence atteint 70 %. Ce calcul décrit la capacité électrique, pas la durée pendant laquelle chacun restera allumé. Attention aussi au nom : le Max n’est pas le modèle de notre comparaison entre le Galaxy A57 et le POCO X8 Pro.

Les différences de batterie, recharge et format Caractéristique Galaxy A57 POCO X8 Pro Max Batterie, capacité typique 5 000 mAh 8 500 mAh Charge filaire maximale annoncée 45 W 100 W Poids 179 g 218 g Épaisseur 6,9 mm 8,2 mm Hauteur × largeur 161,5 × 76,8 mm 162,9 × 77,9 mm Diagonale de l’écran 6,7 pouces 6,83 pouces

L’écran, le processeur, le réseau et les applications n’ont pas la même consommation sur les deux appareils. Impossible, avec ces seules fiches techniques, de convertir l’écart en heures supplémentaires fiables. Le POCO dispose bien d’une réserve beaucoup plus importante ; affirmer qu’il tiendra précisément 70 % plus longtemps demanderait un essai comparable.

Les 39 g du POCO accompagnent chaque utilisation

Le Galaxy A57 est environ 18 % plus léger que le Max. L’écart ne disparaît pas quand on consulte des messages dans les transports, qu’on lit longtemps ou qu’on filme à bout de bras. À l’inverse, le bénéfice de la grosse batterie devient surtout décisif lorsque les possibilités de recharge se raréfient.

Le Samsung n’est toutefois pas un petit téléphone. Son écran atteint 6,7 pouces et sa largeur reste proche de celle du POCO. Choisir l’A57 réduit le poids et l’épaisseur, sans transformer la prise en main en celle d’un modèle compact.

100 W contre 45 W : le chargeur fait partie du choix

Ces puissances maximales ne sont pas maintenues pendant toute la recharge. La température et le niveau de batterie interviennent, et la vitesse ralentit à l’approche du plein. Diviser les watts pour annoncer que le POCO recharge deux fois plus vite serait trompeur, d’autant qu’il doit remplir une batterie plus grande.

En France, aucun des deux n’inclut l’adaptateur secteur. POCO recommande un modèle Xiaomi officiel de 100 W ou plus. Un ancien bloc USB-C ne garantit pas d’atteindre cette puissance. Le même raisonnement vaut pour les 45 W du Samsung : il faut un ensemble chargeur et câble adapté, comme nous l’expliquons pour la recharge à 45 W du Galaxy A57.

Le Max peut aussi céder un peu de sa réserve

Le POCO propose une recharge inversée par câble, jusqu’à 27 W. Elle permet de dépanner un appareil compatible, avec une limite simple : l’énergie transférée est prélevée sur sa propre batterie. Ce maximum n’est pas garanti pour tous les téléphones ou accessoires ; il faut vérifier la compatibilité du récepteur et conserver une charge suffisante sur le mobile qui fournit l’énergie. Il ne s’agit pas d’une recharge sans fil.

Le Max privilégie ainsi la réserve et la possibilité de partager de l’énergie, au prix d’un appareil plus lourd. L’A57 favorise le confort à chaque prise en main. Si une prise reste facilement accessible dans la journée, ses 39 g de moins peuvent peser davantage dans la décision que les 3 500 mAh supplémentaires du POCO.