Le Galaxy A57 accepte jusqu’à 45 W. Le chiffre imprimé sur le bloc ne suffit pas, surtout si plusieurs appareils y sont branchés.

Votre Galaxy A57 ne charge pas à 45 W ? Vérifiez d’abord le chargeur et le câble

Un chargeur peut porter la mention « 65 W » et recharger votre Galaxy A57 plus lentement qu’un modèle de 45 W. Le chiffre imprimé indique une puissance maximale du bloc. La puissance que le téléphone peut effectivement obtenir dépend de ce que fournit le port USB-C, du profil compatible et du câble.

1. Vérifiez ce que fournit le port que vous utilisez

Samsung annonce jusqu’à 45 W en charge filaire pour le Galaxy A57. Pour atteindre le mode de charge rapide prévu, cherchez un chargeur USB-C qui documente la compatibilité avec la charge rapide Samsung à 45 W, avec USB Power Delivery et son mode programmable PPS. Si votre bloc a plusieurs sorties, lisez le tableau de puissance pour une sortie seule, puis pour deux sorties utilisées ensemble. Le « 65 W » en gros caractères peut correspondre à une autre sortie ou à un autre scénario.

Pour isoler cette cause, débranchez temporairement l’autre appareil. Si le Galaxy reconnaît alors le mode de charge rapide, le partage de puissance est une piste plus crédible qu’un problème du téléphone.

2. Refaites l’essai avec le câble adapté au bloc

La forme de la prise USB-C ne renseigne pas sur le courant accepté par le câble. Dans son guide de dépannage général, Samsung recommande un câble capable de supporter 5 A pour sa charge ultra rapide de deuxième génération. Lisez aussi les indications propres à votre chargeur, certains profils pouvant fonctionner différemment. Si le fabricant fournit un câble avec le bloc ou en recommande un, c’est un bon point de départ pour le test.

Un pic à 45 W ne dure pas toute la recharge

Dans la documentation du Galaxy A57, Samsung précise que la vitesse dépend notamment du niveau de batterie. Faites la comparaison à un niveau de charge similaire, sans jeu ni vidéo en cours, et vérifiez dans Paramètres → Batterie → Paramètres de charge que la charge rapide est activée si l’option est présente. Si le problème persiste avec deux ensembles câble et bloc compatibles, le diagnostic du câble et du port dans Samsung Members est un meilleur prochain test qu’un achat à l’aveugle.