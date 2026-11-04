Galaxy A57 ou POCO X8 Pro : 1 500 mAh de plus, mais aussi un téléphone plus lourd

Batterie et recharge favorisent le POCO X8 Pro, tandis que le Galaxy A57 réduit le poids et l’épaisseur. Les écarts à connaître avant de choisir.

Le POCO X8 Pro possède une batterie de 6 500 mAh, contre 5 000 mAh pour le Galaxy A57. L’écart est important, mais il raconte seulement une partie de la comparaison : le Samsung est aussi plus fin et plus léger. Entre ces deux Android, le choix oppose deux priorités bien concrètes, la réserve d’énergie et le confort en main.

Une batterie 30 % plus grande, pas 30 % d’autonomie garantie

Les fiches techniques de POCO et de Samsung permettent de poser la différence : le X8 Pro embarque 1 500 mAh supplémentaires. Cela représente 30 % de capacité nominale en plus par rapport aux 5 000 mAh du Galaxy.

Ce pourcentage n’est pas un résultat de test. L’écran, le processeur, la réception réseau et les applications déterminent aussi la consommation. Sans mesure réalisée dans les mêmes conditions, impossible de transformer cette avance de capacité en un nombre d’heures supplémentaires.

La recharge distingue également les deux appareils : jusqu’à 100 W pour le POCO, contre 45 W pour le Galaxy A57. Ces valeurs désignent des puissances maximales, pas une vitesse constante pendant toute la charge. Un chargeur compatible reste nécessaire ; POCO précise que l’adaptateur secteur n’est pas fourni.

Le Galaxy gagne 22 grammes dans la poche

L’A57 pèse 179 g et mesure 6,9 mm d’épaisseur. Le X8 Pro atteint environ 201,5 g pour 8,38 mm. Le Samsung est donc plus léger d’environ 22,5 g et plus fin de près de 1,5 mm. Ce sont des différences permanentes : on les retrouve chaque fois que l’on tient ou transporte le téléphone.

Plus léger ne veut pourtant pas dire plus petit sur tous les axes. Le Samsung possède un écran de 6,7 pouces, contre 6,59 pouces pour le POCO. Le Galaxy est aussi plus haut et plus large, d’après les dimensions publiées. Il faut donc distinguer encombrement, finesse et poids : aucun de ces trois critères ne remplace les deux autres.

Trois appareils photo ne signifient pas trois focales utiles

Le Galaxy associe un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un module macro de 5 mégapixels. Le POCO se contente d’un principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Aucun des deux ne dispose d’un téléobjectif dédié. Le troisième module du Samsung sert aux sujets rapprochés, pas à photographier un détail éloigné avec un zoom optique. Et le nombre de mégapixels ne permet pas, à lui seul, de déclarer un gagnant en qualité d’image.

Le choix devient ainsi plus lisible : le POCO privilégie une grande capacité de batterie et une recharge plus puissante ; le Galaxy réduit le poids et l’épaisseur. Pour départager leur endurance réelle, il faudra comparer des tests communs, plutôt que les seules valeurs en mAh. Côté logiciel, le POCO figure dans le calendrier mondial HyperOS 4, dont les vagues dépendent du modèle et de la région.