Galaxy A57 ou realme 16 Pro+ : 2 000 mAh de plus, mais aussi 19 g à porter

Le realme 16 Pro+ embarque 2 000 mAh de plus que le Galaxy A57, mais le Samsung est 19 g plus léger et 1,59 mm plus fin. L’autre écart décisif concerne la photo : realme ajoute un téléobjectif optique 3,5×, là où Samsung conserve une caméra macro. Ces choix parlent davantage de leurs usages que le nombre de caméras ou de mégapixels.

Les caractéristiques françaises permettent de comparer les équipements. Elles ne donnent pas, à elles seules, un vainqueur en autonomie réelle ou en qualité photo nocturne. Ce comparatif sépare donc les différences vérifiables des performances qui nécessitent des essais communs.

Deux grands écrans, mais pas la même sensation en main

Point comparé Galaxy A57 realme 16 Pro+ Écran Super AMOLED Plus 6,7 pouces ; 2 340 × 1 080 ; 120 Hz AMOLED 6,8 pouces ; 2 800 × 1 280 ; 144 Hz max. Puce / mémoire Exynos 1680 ; 8 Go de RAM ; 128/256 Go Snapdragon 7 Gen 4 ; 8/256 ou 12/512 Go Caméras arrière Principal 50 Mpx OIS ; ultra-grand-angle 12 Mpx ; macro 5 Mpx Principal 200 Mpx OIS ; téléobjectif 50 Mpx OIS 3,5× ; ultra-grand-angle 8 Mpx Selfie / vidéo 12 Mpx ; vidéo jusqu’à 4K30 50 Mpx ; avant et arrière jusqu’à 4K60 Batterie typique / charge max. 5 000 mAh / 45 W 7 000 mAh / 80 W Dimensions 161,5 × 76,8 × 6,9 mm 162,45 × 76,27 × 8,49 mm Poids 179 g 198 g Protection / eSIM IP68 ; eSIM, dont double eSIM IP66/68/69/69K ; eSIM annoncée en France Chargeur dans le coffret Absent Absent de la liste française

Les diagonales sont proches : 6,7 pouces pour Samsung, 6,8 pour realme. En revanche, les 179 g et les 6,9 mm du Galaxy peuvent compter pendant une longue lecture ou lorsqu’on tient le téléphone pour filmer. Le realme est légèrement plus haut et nettement plus épais, sans être plus large.

L’écran realme offre une définition supérieure et annonce jusqu’à 144 Hz, contre 120 Hz chez Samsung. Ce maximum dépend de l’affichage et des applications : il ne promet pas 144 images par seconde dans chaque jeu. Pour les usages habituels, la fluidité de l’interface, le réglage de fréquence et la consommation comptent autant que le chiffre maximal.

Un téléobjectif pour cadrer, une macro pour se rapprocher

Le téléobjectif stabilisé du realme est utile pour un portrait serré ou un sujet éloigné. Le Galaxy A57 n’a pas ce module : agrandir l’image de sa caméra principale ne revient pas à disposer de la même focale. En contrepartie, Samsung réserve sa troisième caméra à la macro, pour photographier des détails proches.

Les deux appareils possèdent une stabilisation optique sur leur capteur principal. Les 200 Mpx du realme et les 50 Mpx de Samsung ne suffisent pas à départager leur rendu. Samsung annonce aussi un ultra-grand-angle de 12 Mpx, realme 8 Mpx ; là encore, il faudrait comparer les images pour conclure sur le détail et la couleur.

Si votre problème est plutôt une personne aux yeux fermés dans un groupe, notre guide de retouche sur le Galaxy A57 répond à une autre situation. Le téléobjectif, lui, agit sur le cadrage au moment de la prise de vue.

La vidéo face caméra constitue une différence nette

Le realme annonce la 4K à 60 images par seconde à l’avant comme à l’arrière. Le Galaxy est annoncé jusqu’en 4K30. Pour un lecteur qui alterne plans de paysage et vidéos de lui-même dans un montage à 60 i/s, c’est une possibilité supplémentaire. Il faut néanmoins distinguer définition, fréquence, stabilisation et qualité sonore : un seul réglage ne résume pas le résultat final.

7 000 mAh contre 5 000 : une réserve, pas un nombre d’heures

L’écart de capacité typique atteint 40 % en faveur du realme. Ce pourcentage ne prédit pas 40 % d’autonomie de plus : le processeur, l’écran, le réseau et les usages modifient la dépense d’énergie. Le Galaxy peut surtout intéresser ceux qui privilégient un téléphone plus léger plutôt que la plus grosse batterie possible.

Pour la recharge, les puissances annoncées sont de 80 W et 45 W. Il faut un chargeur et un câble adaptés au protocole ; un simple bloc USB-C ne garantit pas ces maximums. Sur sa fiche française, realme distingue d’ailleurs les puissances PPS et PD de sa charge propriétaire. Les deux coffrets ne fournissent pas de bloc secteur.

Notre article sur le Galaxy A57 face au POCO X8 Pro explore un autre compromis entre capacité, recharge et poids. Ici, l’avantage du realme reste une capacité annoncée plus grande, sans mesure d’autonomie commune.

Le suivi logiciel peut peser autant que la batterie

Samsung annonce six générations de mises à niveau de l’OS et six ans de sécurité dans son engagement pour les Galaxy A57 et A37. Chez realme, le registre officiel indique la sécurité jusqu’en janvier 2032, mais ne donne pas ici un total comparable de futures versions Android. Il serait donc trompeur de lui attribuer un nombre trouvé dans une autre région sans confirmation française.

Les configurations de mémoire diffèrent également : Samsung propose notamment 128 et 256 Go avec 8 Go de RAM ; realme monte à 512 Go et 12 Go de RAM selon version. Pour comparer les prix, mettez les mêmes capacités face à face. Les versions du système indiquées au lancement ne préjugent pas de celle déjà reçue par chaque exemplaire.

Lequel retenir selon vos usages ?

Le Galaxy A57 répond d’abord à un besoin de légèreté, de finesse et de suivi Android clairement chiffré. Le realme 16 Pro+ apporte surtout la grosse batterie, un téléobjectif dédié et davantage de possibilités vidéo. Les deux mentionnent l’eSIM en France, utile pour une seconde ligne.

Si vous filmez souvent face caméra ou utilisez régulièrement un zoom pour cadrer, le realme mérite l’attention. Si le poids du téléphone vous gêne déjà au quotidien, les 19 g gagnés par Samsung peuvent être plus précieux qu’une fiche plus imposante. Les tarifs et les essais comparables décideront ensuite du rapport qualité-prix ; aucun prix français actuel n’est présumé dans cette comparaison.