Galaxy A57 : quelqu’un a fermé les yeux sur la photo ? Voici comment la sauver

Tout le monde regarde l’objectif. Vous déclenchez. En ouvrant la photo, vous découvrez que quelqu’un a fermé les yeux. Sur le Galaxy A57, il est parfois possible de sauver ce cliché sans faire poser à nouveau toute la famille. La condition se joue avant même de prendre la photo : le mode Photo avec mouvement doit être activé.

Le réglage à activer avant de faire poser tout le monde

Ouvrez l’application Appareil photo, passez en mode Photo et activez Photo avec mouvement dans les commandes de prise de vue. Le Galaxy conserve une courte séquence autour du déclenchement. Si la personne a les yeux ouverts dans une autre image de cette séquence, la Galerie peut proposer cette expression pour le cliché final. Samsung montre le résultat sur une photo de groupe, avec plusieurs expressions proposées pour un même visage.

Dans la Galerie, choisissez le visage avant d’enregistrer une copie

Ouvrez la photo avec mouvement dans la Galerie Samsung, puis balayez vers le haut pour afficher ses détails. Vous pouvez aussi passer par le menu à trois points et ouvrir les détails. Si la fonction Meilleur visage est proposée, touchez-la et comparez les expressions affichées. Retenez celle qui vous convient, puis choisissez Enregistrer une copie si vous voulez garder l’original. L’assistance Samsung détaille le parcours avec des captures de l’A57.

Avant de partager la photo, agrandissez le visage retouché. Regardez aussi les lunettes, la frange ou l’épaule d’une personne au premier plan. Si quelqu’un a beaucoup bougé pendant la séquence, une autre expression peut être disponible sans donner un résultat convaincant.

Pourquoi l’option peut manquer sur une ancienne photo

La Galerie a besoin des images enregistrées au moment de la prise. Si le mode mouvement était désactivé, une photo fixe ne contient pas l’autre expression à sélectionner. Même avec le mode activé, la fonction reste tributaire des visages détectés et des expressions effectivement capturées.

Samsung indique une séquence de trois secondes maximum, jusqu’à cinq personnes traitées et une image finale plafonnée à 12 Mpx. Pour une photo qui compte, prenez aussi un deuxième cliché. Vous aurez une autre prise complète si la première séquence ne contient pas le regard que vous cherchez.