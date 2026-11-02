Galaxy A54 : One UI 9 et Android 17 sont confirmés en Corée, voici ce qui change

Le Galaxy A54 dispose désormais d’une mise à jour One UI 9 fondée sur Android 17 dans l’historique officiel de Samsung en Corée. Le constructeur la date du 28 octobre 2026 pour la référence SM-A546S. Une étape concrète pour ce modèle, mais qui ne permet pas d’annoncer à elle seule une disponibilité sur les appareils français.

Samsung publie une version Android 17 pour le SM-A546S

La confirmation figure dans le journal officiel des mises à jour du Galaxy A54 coréen. Samsung y indique le micrologiciel A546SKSUKGZJ5, associé à Android 17 et à One UI 9, avec un correctif de sécurité daté du 5 octobre 2026. Il s’agit bien d’une entrée de mise à jour du constructeur, distincte des premières informations sur une bêta.

Menow avait déjà évoqué l’arrivée de One UI 9 en bêta sur ce Galaxy de 2023. Le nouveau journal apporte un point de repère plus précis : une référence matérielle, un numéro de version et une date de diffusion. Pour suivre le déploiement, ces trois éléments sont plus utiles qu’une simple mention « disponible » sans pays ni modèle.

Des réglages rapides plus souples et un indicateur de localisation

Les notes de Samsung décrivent notamment davantage de personnalisation dans les réglages rapides : les commandes de luminosité, de volume et du lecteur multimédia peuvent être redimensionnées. Un bouton séparé pour le mode sonore fait également partie des changements annoncés.

Autre évolution visible : un indicateur bleu signale l’accès d’une application à la localisation, avec la possibilité d’identifier l’application concernée dans les réglages rapides. Le journal mentionne aussi un nouveau menu consacré à la garantie et à l’entretien, ainsi que des évolutions de Samsung Health.

Ces fonctions sont celles documentées pour cette version coréenne. Elles ne constituent pas une liste de toutes les fonctions disponibles sur chaque Galaxy sous One UI 9 : pour un A54, le journal propre à l’appareil reste le meilleur point de départ.

Et pour un Galaxy A54 acheté en France ?

La disponibilité française n’est pas confirmée par cette publication coréenne. Il faut vérifier la référence de son téléphone et la mise à jour proposée directement sur celui-ci, plutôt que se fier au seul nom commercial Galaxy A54. La référence SM-A546S du journal cité est le point à garder en tête avant de comparer les numéros de version.

À titre de comparaison, l’historique officiel consulté pour le SM-A546E en Inde affichait encore Android 16 et une mise à jour du 24 septembre lors de notre vérification le 2 novembre. Cela montre pourquoi il faut préciser la variante et le marché dans une annonce de déploiement, sans conclure que tous les A54 basculent ensemble.

Les possesseurs français peuvent suivre notre dossier One UI 9 et déploiement en France. Pour l’heure, le fait confirmé est l’arrivée d’Android 17 dans le journal Samsung du modèle coréen ; aucune date française n’est déduite de cette étape.