Dossier sécurisé Samsung : comment récupérer vos médias avant de le désinstaller

Vous n’utilisez plus le Dossier sécurisé de votre Galaxy et voulez le retirer ? Avant de confirmer la désinstallation, regardez ce que deviennent les photos et les vidéos qu’il contient. Samsung prévoit une option pour déplacer les médias à l’extérieur. Il faut la distinguer du simple masquage de l’icône, qui ne correspond pas à une suppression.

Le choix décisif apparaît avant la confirmation

Dans son guide du Dossier sécurisé, Samsung décrit ce chemin : ouvrez le dossier, puis Plus d’options, Paramètres, Plus de paramètres et Désinstaller. L’écran vous demande alors si vous souhaitez déplacer les fichiers médias à l’extérieur avant de confirmer.

Prenez ce moment pour identifier votre objectif. Retirer un espace dont on ne se sert plus n’implique pas nécessairement de vouloir effacer toutes les images qu’on y a déposées. Si certains médias doivent rester, ne traitez pas la dernière boîte de dialogue comme une simple formalité.

Déplacer des médias ne signifie pas sauvegarder toutes les applications

L’option documentée vise les fichiers médias. Ne lui attribuez pas automatiquement la récupération de tout ce que vous avez fait dans les applications installées dans cet espace. Pour des informations indispensables, vérifiez séparément les possibilités d’export et de sauvegarde du service concerné.

Une vérification concrète vaut mieux qu’une supposition : faites l’inventaire de ce que vous souhaitez conserver, puis contrôlez que les éléments nécessaires sont réellement accessibles à l’endroit choisi avant d’entamer une opération irréversible. Un nom de fichier visible ne suffit pas toujours ; ouvrez aussi le document ou la photo qui compte.

Si seule l’icône vous gêne, le masquage est une autre opération

Samsung permet également de masquer le raccourci du Dossier sécurisé. Les informations restent dans l’espace protégé : cette action ne doit donc pas être confondue avec sa désinstallation. Inversement, déplacer un média hors du dossier change l’endroit où vous le conservez et où vous le recherchez.

Le bon choix dépend de votre intention : retrouver une interface plus simple, récupérer quelques images ou abandonner complètement cet espace. Répondez à cette question avant de choisir une commande. Cela évite de supprimer un outil alors qu’un simple retrait de son raccourci suffisait.