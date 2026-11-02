Samsung Galaxy : pourquoi la recharge peut s’arrêter avant 100 %, même sans panne

Votre Galaxy reste branché, mais son niveau de batterie ne dépasse plus 80 ou 90 % ? Avant de remplacer le chargeur, vérifiez la Protection de la batterie. Sur les appareils compatibles, elle peut volontairement interrompre la charge avant son maximum. Le seuil dépend du mode choisi et de la version de One UI.

Une limite de charge peut être volontaire

Samsung détaille les modes dans son guide de protection de la batterie. Le mode Basique atteint 100 %, puis attend une baisse à 95 % pour reprendre. Le mode Maximale s’arrête au plafond retenu. À partir de One UI 7.0, les appareils concernés permettent de choisir entre 80, 85, 90 et 95 %. La Protection mode veille retient quant à elle la charge à 80 % pendant le sommeil pour la terminer avant le réveil.

Ces comportements ne se lisent donc pas de la même manière. Un téléphone qui plafonne systématiquement au même pourcentage suit peut-être simplement votre réglage. Un appareil qui ne progresse jamais, quel que soit son niveau de départ, mérite une vérification différente : ne concluez pas à une protection active sur la seule présence d’un câble.

Différentes présentations des modes de protection. Interface Samsung, capture conservée dans la médiathèque Menow ; les intitulés varient selon One UI.

Où vérifier le réglage sur son Galaxy

Ouvrez Paramètres, puis Batterie et Protection de la batterie. Selon l’appareil, le passage se fait par Maintenance de l’appareil, puis Batterie. Samsung rappelle que les intitulés et le fonctionnement peuvent varier avec le logiciel.

Notez le mode actif et le pourcentage choisi avant de changer quoi que ce soit. Si vous cherchez seulement à comprendre l’arrêt de charge, cette lecture peut suffire. Pour un départ en voyage, le besoin d’autonomie n’est pas forcément celui d’une journée passée à proximité d’une prise ; le réglage peut être adapté à l’usage sans le confondre avec un état de santé de la batterie.

Le pourcentage de charge n’est pas la santé de la batterie

Une limite fixée à 85 % indique jusqu’où vous autorisez la recharge. Elle ne signifie pas que la batterie a perdu 15 % de sa capacité. De même, atteindre 100 % ne prouve pas à lui seul qu’elle est en parfait état : ce sont deux informations différentes.

Si le plafond ne correspond à aucune option active, relevez les circonstances : niveau de départ, accessoire utilisé et éventuel message du téléphone. Un arrêt reproductible à la limite choisie est cohérent avec la protection ; des coupures irrégulières demandent d’examiner le problème de charge lui-même. Cette distinction évite un achat de chargeur fondé uniquement sur un pourcentage.