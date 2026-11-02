One UI : une routine peut mettre votre Galaxy en silencieux et en mode sombre chaque soir

Votre Galaxy peut adopter vos réglages du soir sans vous obliger à les refaire chaque jour. Dans Modes et routines, une condition horaire peut déclencher plusieurs actions, comme modifier le mode sonore et l’apparence de l’écran. Il s’agit d’une automatisation existante de One UI, dont les options dépendent de votre appareil.

Une heure de départ, puis les actions à appliquer

Samsung décrit la procédure dans son guide de Modes et routines. Ouvrez Paramètres, Modes et routines, puis l’onglet Routines. Appuyez sur le signe plus. La partie « Si » reçoit le déclencheur, par exemple une heure et des jours ; « Alors » reçoit les actions. Enregistrez ensuite la routine avec un nom identifiable.

Pour un usage du soir, cherchez les actions correspondant au mode sonore et au mode sombre dans la liste proposée sur votre téléphone. Ne recopiez pas une action absente : les menus peuvent varier. La documentation Samsung illustre ce type d’usage avec une routine de nuit et précise que plusieurs actions peuvent être combinées.

Silencieux et Ne pas déranger ne répondent pas au même besoin

Avant de tout associer, définissez votre objectif. Souhaitez-vous surtout supprimer les sons, rendre l’écran moins lumineux visuellement, ou limiter les interruptions ? Dans son exemple détaillé, Samsung montre également comment ajouter l’action Ne pas déranger. Ce choix mérite une vérification de ses exceptions avant de l’adopter pour toute une soirée.

Commencez par une seule action et une plage facile à contrôler. Vous pourrez ensuite ajouter les autres. Cette méthode permet de repérer ce qui déclenche un résultat inattendu : une routine qui règle trop de paramètres à la fois est plus difficile à corriger qu’un automatisme simple.

Vérifiez aussi le retour aux réglages habituels

Ne supposez pas qu’une routine est correctement terminée parce qu’elle s’est bien déclenchée. Regardez les options de fin disponibles et contrôlez ce qui se passe au retour à votre usage normal. Si le résultat n’est pas celui attendu, ouvrez la routine et choisissez Modifier.

Pour suspendre l’essai, Samsung indique qu’on peut ouvrir la routine, puis le menu supplémentaire et choisir sa désactivation. Il n’est donc pas nécessaire de reconstruire vos réglages à chaque test. Un nom explicite, comme « Soir en semaine », aidera aussi à la retrouver lorsque vos horaires changeront.