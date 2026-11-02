Galaxy A57 ou Galaxy A56 : les différences qui méritent vraiment votre attention

Le Galaxy A57 perd 19 g face au A56, mais conserve plusieurs caractéristiques essentielles. Les progrès utiles et les points communs à vérifier.

Le Galaxy A57 est plus récent, mais il ne change pas tout face au Galaxy A56. Samsung conserve une batterie de 5 000 mAh, une charge de 45 W et une définition photo très proche. Le changement le plus facile à percevoir se trouve dans le boîtier : 179 g contre 198 g, avec une épaisseur réduite. Pour un nouvel achat comme pour un éventuel remplacement, mieux vaut séparer les progrès utiles des caractéristiques restées en place.

Le gain de légèreté se remarque avant celui du processeur

Dans son tableau comparatif français, Samsung indique 6,9 mm d’épaisseur pour le A57, contre 7,4 mm pour le A56. Le nouveau modèle est aussi légèrement moins haut et moins large. Les deux conservent pourtant un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz.

Vous ne devez donc pas choisir entre légèreté et diagonale d’écran. C’est intéressant si vous lisez longtemps sur votre mobile, prenez les transports avec le téléphone à la main ou trouvez déjà votre appareil trop pesant. Une coque peut modifier cette sensation ; une prise en main demeure préférable avant de commander. Le chiffre de 19 g décrit un allègement, pas une transformation du A57 en petit smartphone.

Le processeur passe de l’Exynos 1580 à l’Exynos 1680. Cela établit un changement de plateforme. En revanche, la fiche ne remplace pas des mesures de chauffe, de fluidité dans vos jeux ou de consommation sur une journée. Nous ne présentons donc pas ce comparatif documentaire comme un test de performances.

Ni la batterie ni les mégapixels ne départagent les deux modèles

Les deux appareils annoncent 5 000 mAh et une recharge filaire maximale de 45 W. Si votre objectif est de charger beaucoup plus vite, le A57 ne relève pas ce plafond. Pour l’autonomie, il faut mesurer l’ensemble du téléphone : une capacité identique peut donner des résultats différents selon l’écran, le logiciel et les conditions de réseau.

La photo mérite la même prudence. Le tableau de Samsung conserve un module principal de 50 Mpx stabilisé, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un macro de 5 Mpx. Cela ne permet ni de promettre des photos identiques, ni d’affirmer un bond spectaculaire. Le traitement d’image intervient après la capture, mais il doit être jugé sur des images comparables.

Une caméra macro n’est pas un téléobjectif. Si vous voulez photographier un sujet éloigné, ne comptez pas les trois modules arrière comme trois niveaux de zoom optique. Ce point est plus utile pour votre achat que la simple présence d’un troisième cercle sur le dos du téléphone.

L’IP68 et le Wi-Fi 6E ne répondent pas au même besoin

Le A57 passe de l’IP67 à l’IP68 dans les spécifications françaises. Il faut lire les conditions d’essai du modèle et les exclusions de garantie avant d’en déduire un usage près de l’eau. Une certification de résistance n’est pas une invitation à filmer volontairement sous l’eau ni une assurance contre tous les liquides.

Samsung mentionne également le Wi-Fi 6E pour le A57, selon les marchés, face au Wi-Fi 6 du A56. Pour profiter d’une bande supplémentaire, il faut un réseau compatible. Si votre box et vos usages actuels ne la sollicitent pas, cet argument ne changera pas immédiatement vos soirées de streaming. Il peut compter davantage dans un environnement équipé et encombré de réseaux voisins.

Acheter aujourd’hui et remplacer un A56 sont deux décisions différentes

Pour un premier achat, le A57 apporte surtout un appareil allégé et plusieurs évolutions de plateforme. Le A56 reste à examiner lorsque l’écart de prix réel devient conséquent. Comparez une capacité de stockage équivalente, l’état neuf ou reconditionné, le vendeur et les conditions de retour. Un prix barré ne raconte pas à lui seul l’intérêt d’une offre.

Si vous possédez déjà un A56 qui fonctionne bien, commencez par identifier ce qui vous gêne. Une autonomie dégradée, un stockage plein et un appareil trop lourd sont trois problèmes différents. Le A57 peut répondre au dernier ; le premier exige de regarder l’état de la batterie et vos usages, tandis que le second dépend de la capacité choisie. Changer de génération sans diagnostiquer le problème peut simplement le déplacer.

Pour élargir la comparaison, le duel entre Galaxy A57 et Redmi Note 15 Pro 5G met en regard une autre approche du milieu de gamme. Ici, la nouveauté la plus tangible reste un grand Samsung moins lourd, avec plusieurs caractéristiques essentielles que le A56 possédait déjà.