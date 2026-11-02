Le Réseau Radio du Futur associe données mobiles, communications prioritaires et échanges entre services de police et de secours en France.

Police et secours : pourquoi leur nouveau réseau mobile ne se résume pas à la 5G de votre téléphone

Partager une vidéo, une position ou un bilan d’intervention entre services demande davantage qu’un téléphone qui capte. Le Réseau Radio du Futur, ou RRF, est conçu pour les communications de la police, de la gendarmerie et des secours. La DINUM détaille son fonctionnement dans une présentation publiée le 27 octobre. Il s’appuie sur les réseaux mobiles français, mais ajoute des exigences de priorité, de sécurité et de coopération entre métiers.

Faire circuler autre chose que la voix

La présentation officielle du RRF décrit des appels, des messages et le partage d’images, de vidéos et de géolocalisation. Le dispositif doit aussi permettre des conférences au sein d’un service ou entre plusieurs organisations.

L’intérêt d’une image n’est pas de remplacer toute conversation radio. Elle peut donner une information visuelle qu’il serait long de décrire ; une position peut aider à situer une équipe ; un échange commun peut éviter qu’une consigne soit relayée successivement entre plusieurs interlocuteurs. Ces usages exigent que les professionnels puissent communiquer dans le même cadre opérationnel.

La priorité et la couverture sont deux problèmes distincts

Selon la DINUM, le réseau utilise les technologies des opérateurs mobiles en sélectionnant la meilleure couverture disponible. Les communications sont chiffrées. Pour les zones sans couverture, des dispositifs additionnels sont prévus : le service ne fait pas apparaître une antenne là où aucun signal n’existe.

Cette différence aide à comprendre ce qu’un forfait grand public ne dit pas. Afficher un logo 4G ou 5G renseigne sur la connexion, mais ne décrit ni les règles de priorité d’un service critique, ni les équipements mobilisables lors d’une intervention. Le RRF ne se présente pas comme une offre commerciale que chacun pourrait activer dans les réglages de son smartphone.

Un déploiement progressif sous la responsabilité de l’ACMOSS

L’État a confié cette infrastructure à l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, l’ACMOSS. La présentation cite plusieurs déploiements et retours de services utilisateurs. Elle décrit une montée en puissance, pas le remplacement instantané de tous les moyens de communication de tous les professionnels français.

Pour le public, le bénéfice attendu se situe du côté de la coordination des équipes. Cela ne modifie pas la procédure habituelle pour joindre les secours et ne justifie l’installation d’aucune application trouvée sous le nom du RRF. Le sujet illustre surtout une utilisation du mobile moins visible que les nouveautés de smartphones : organiser des échanges fiables entre intervenants lorsque les informations doivent circuler rapidement.

Image à la une : illustration générée par IA pour Menow ; pas une photographie d’une installation RRF.