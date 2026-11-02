POCO X8 Pro ou Redmi Note 15 Pro 5G : les 200 Mpx ne suffisent pas à choisir

Photo, format, vidéo et recharge : le Redmi Note 15 Pro 5G et le POCO X8 Pro n’ont pas les mêmes priorités. Voici les différences utiles.

Le Redmi Note 15 Pro 5G affiche 200 Mpx, le POCO X8 Pro se contente de 50 Mpx. Ce face-à-face pourrait sembler plié avant même de commencer. Il réserve pourtant plusieurs différences autrement plus utiles : le POCO filme en 4K à 60 images par seconde, se recharge à 100 W et occupe moins de place. Le Redmi mise sur un plus grand écran et un capteur principal plus grand. Le bon choix dépend donc de ce que vous faites réellement avec votre téléphone.

Un grand écran ou un téléphone moins encombrant

Les fiches françaises du POCO X8 Pro et du Redmi Note 15 Pro 5G placent les deux appareils sur des formats différents. Le premier associe une dalle AMOLED de 6,59 pouces à une largeur de 75,19 mm. Le second atteint 6,83 pouces et 78,09 mm. Tous deux montent à 120 Hz.

La différence compte au moment de saisir un message à une main, de ranger le mobile dans une poche ou de regarder une vidéo. Le Redmi offre davantage de surface ; le POCO évite une partie de cet encombrement. Ne les départagez pas sur la seule diagonale : une coque épaissit encore la prise en main. Essayer une maquette en magasin reste plus parlant qu’une photo promotionnelle.

Le poids annoncé va dans le même sens : environ 201,5 g pour le POCO, contre 210 g pour le Redmi. Ce sont des données du constructeur, pas les résultats de notre propre pesée. L’écart reste modéré, mais il s’ajoute à celui de largeur quand le téléphone passe une longue soirée dans la main.

Le Redmi a un capteur plus grand, le POCO filme plus vite

Le Redmi associe ses 200 Mpx à un capteur de 1/1,4 pouce, contre un Sony IMX882 de 1/1,95 pouce et 50 Mpx sur le POCO. Les deux appareils disposent d’une stabilisation optique sur le module principal et d’un ultra grand-angle de 8 Mpx.

Les 200 Mpx décrivent une définition, pas une garantie de meilleure photo. Une image réussie dépend aussi de l’exposition, du mouvement, du traitement et de la lumière disponible. Pour photographier des enfants qui bougent ou une scène nocturne, regarder des exemples comparables vaut davantage qu’un grossissement du chiffre imprimé sur la boîte. Nous ne disposons pas ici d’un essai photographique simultané permettant de désigner un vainqueur.

En vidéo, la différence est plus simple à lire : le POCO propose la 4K à 60 images par seconde, le Redmi s’arrête à 30. La cadence supérieure peut intéresser les amateurs de mouvements fluides, mais elle ne prouve pas à elle seule une meilleure stabilisation. Et celui qui filme surtout en Full HD ne rencontrera pas nécessairement cette limite dans ses usages.

Deux grosses batteries, mais pas la même recharge

Caractéristique POCO X8 Pro Redmi Note 15 Pro 5G Batterie annoncée 6 500 mAh 6 580 mAh Charge filaire maximale 100 W 45 W Adaptateur dans la boîte Non Non Puce Dimensity 8500-Ultra Dimensity 7400-Ultra Mémoire et stockage LPDDR5X, UFS 4.1 LPDDR4X, UFS 2.2

Les 80 mAh supplémentaires du Redmi ne permettent pas de prédire lequel tiendra le plus longtemps. L’écran, les jeux, la réception mobile et les réglages peuvent peser bien davantage. En revanche, les plafonds de recharge sont éloignés. Ils demandent un équipement compatible et ne correspondent pas à une puissance maintenue pendant toute la charge.

Avant de comparer deux promotions, ajoutez donc le coût éventuel d’un chargeur adapté. Posséder un bloc USB-C ne suffit pas à savoir s’il donnera accès au maximum annoncé. Vérifiez aussi la capacité de stockage : une offre 256 Go et une offre 512 Go ne répondent pas au même besoin, même lorsque leur prix semble proche.

Le choix se joue sur vos usages les plus fréquents

Sur fiche technique, le POCO réunit les arguments les plus nets pour qui privilégie le format, la vidéo à 60 images par seconde et la recharge. Le Redmi mérite l’attention de ceux qui veulent surtout une grande surface d’affichage et étudier les possibilités de son capteur principal. Pour le jeu, la différence de plateforme mérite un vrai test de performances soutenues, pas une promesse de fréquence d’images tirée du nom du processeur.

Vous hésitez aussi avec Samsung ? Notre comparatif du Galaxy A57 et du Redmi Note 15 Pro 5G élargit le choix. Dans tous les cas, comparez la référence française exacte, le stockage et le prix effectivement demandé. Aucun de ces deux Xiaomi ne gagne tous les usages avec un seul chiffre.