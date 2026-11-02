Le portefeuille européen d’identité veut limiter les données partagées depuis le téléphone. La DINUM détaille un outil gratuit et facultatif.

Prouver sa majorité sans donner sa date de naissance : la promesse du portefeuille européen

Pour prouver que l’on a plus de 18 ans, faut-il transmettre toute sa carte d’identité ? Le futur portefeuille européen d’identité numérique repose sur une autre logique : présenter l’information nécessaire à une démarche, sans communiquer systématiquement le reste du document. Dans sa présentation du 21 octobre, la DINUM décrit un outil facultatif et gratuit pour les citoyens, dont la version française s’appuiera sur France Identité.

Une preuve ciblée plutôt qu’une photocopie complète

La présentation de la DINUM prend un exemple parlant : attester que l’on est majeur sans dévoiler sa date de naissance complète. L’utilisateur doit pouvoir examiner la demande et choisir les informations transmises, puis retrouver un historique des échanges.

L’intérêt se comprend dans les démarches courantes. Une copie d’identité peut contenir beaucoup plus d’éléments que ce dont un service a besoin pour une vérification précise. Réduire la quantité transmise limite la circulation inutile de ces données. Cela ne dispense pas de vérifier l’identité du service qui les demande ni la raison de la demande.

Une attestation signée n’est pas une simple image sur un écran

Le dispositif prévoit des attestations conservées sur le téléphone et munies d’une signature électronique. Le destinataire pourra vérifier leur origine et l’intégrité des informations. Le principe ne consiste donc pas uniquement à afficher une photographie de document dans une application.

Pour le lecteur, la conséquence pratique est de distinguer une copie visuelle d’une preuve vérifiable. Le fait qu’un document paraisse authentique à l’écran ne donne pas les mêmes garanties qu’un mécanisme permettant de contrôler l’organisme qui l’a délivré. Le portefeuille cherche à organiser cette vérification entre les services et les utilisateurs.

France Identité est une base, pas la totalité des futurs usages

La DINUM présente France Identité comme le socle du portefeuille français. Elle prévoit aussi un enregistrement des services utilisateurs et un cadre d’évaluation de la sécurité. Le calendrier et les fonctionnalités doivent être suivis au fil des annonces officielles : cette présentation ne signifie pas que toutes les démarches décrites sont déjà proposées dans l’application actuelle.

L’utilisation du portefeuille restera facultative, précise le document, avec le maintien des démarches habituelles. Il n’y a donc pas lieu d’installer en urgence une application reçue par SMS sous prétexte d’une obligation nouvelle. Pour suivre le projet, partez des informations de l’administration et de France Identité. Le progrès attendu tient à une réduction des informations partagées, pas à l’envoi plus rapide d’une copie intégrale de tous vos justificatifs.

Image à la une : illustration générée par IA pour Menow ; pas une capture de France Identité.