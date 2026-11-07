Galaxy A38 ou Galaxy A58 : lequel mérite d’attendre si votre Samsung vieillit ?

Si votre Galaxy tient de moins en moins longtemps ou si vous manquez de place pour vos photos, attendre le prochain modèle peut sembler tentant. Mais les premières informations sur les Galaxy A38 et A58 éclairent deux choses différentes : la capacité de batterie envisagée pour l’A38 et la puissance de recharge indiquée pour une variante de l’A58. Voici comment les utiliser pour décider si cela vaut la peine d’attendre.

Si votre priorité est de finir la journée, surveillez d’abord l’A38

Une fuite évoque une cellule de 5 882 mAh de capacité nominale pour le Galaxy A38, ce qui correspondrait à environ 6 000 mAh en capacité typique. Samsung annonce 5 000 mAh typiques pour l’A37 en France. L’écart sur le papier serait donc d’environ 20 %, si le chiffre est confirmé pour le modèle vendu ici.

Ce calcul compare des capacités, pas des heures d’écran. Pour quelqu’un qui se déplace beaucoup, un test en navigation mobile et en 5G sera plus parlant qu’une lecture vidéo sur Wi-Fi. Le poids est également à surveiller : une capacité plus importante mérite d’être comparée au format final du téléphone, qui reste à établir.

Si vous rechargez en vitesse, le dossier A58 dit autre chose

Une certification chinoise attribue une charge filaire de 45 W à une variante de l’A58. Les A37 et A57 vendus en France atteignent déjà ce plafond, d’après Samsung France. Si vous cherchez à récupérer beaucoup de batterie en dix minutes, il faudra une mesure de recharge sur le modèle définitif. Les 45 W seuls ne disent pas combien de temps le téléphone reste à cette puissance.

Les données disponibles ne permettent pas de comparer les deux futurs Galaxy sur un même critère : la batterie de l’A38 est une piste, la puissance de l’A58 concerne une référence chinoise. Si votre téléphone actuel fonctionne encore, attendez les fiches françaises et regardez d’abord le point qui motive votre changement. Si votre besoin est immédiat, les générations actuelles ont l’avantage d’avoir des caractéristiques publiées et des tests que vous pouvez comparer.