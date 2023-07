Enfin dévoilé grâce à une fuite : découvrez le Google Pixel 8 Pro en exclusivité !

Il est surprenant de voir avec quelle désinvolture cette personne a publié des images de ce téléphone. On a l’habitude de voir des fuites concernant les téléphones Pixel bien avant leur date de lancement. Cependant, une fuite aussi décontractée que celle d’aujourd’hui relative à la série Pixel 8 à venir est du jamais vu.

Un prototype du Google Pixel 8 Pro partagé sur Reddit

Un utilisateur Reddit a partagé un prototype du Google Pixel 8 Pro. Les images que vous voyez ci-dessous ont été partagées puis rapidement supprimées. Les commentaires révèlent que le posteur initial n’a pas vraiment réfléchi aux conséquences. Il a mentionné qu’il aurait probablement dû utiliser un compte jetable après avoir admis que le prototype provenait de “l’équipe de développement des appareils chez Google”. Quoi qu’il en soit, ce qui est fait est fait. Voyez la photo qui a fuité (sauvegardée par Droid-Life) ci-dessous :

Les confirmations du prototype Google Pixel 8 Pro

Ces deux images confirment certaines choses concernant le Pixel 8 Pro :

Comme nous l’avions précédemment révélé, le nom de code du téléphone lui-même est “husky”.

“Zuma” est le nom de code du Tensor G3, que nous avions également révélé précédemment.

La version du chargeur de démarrage mentionne le nom de code “ripcurrent”.

Ce prototype dispose de 12 Go de RAM LPDDR5 fabriquée par Samsung, qui devrait probablement apparaître dans les unités de vente au détail.

Vous pouvez également voir 128 Go de stockage, ce qui suggère fortement que Google restera sur cette option cette année.

Design physique du prototype Google Pixel 8 Pro

Physiquement, le prototype du Google Pixel 8 Pro ressemble aux rendus et images déjà divulgués. Il présente un écran plat – une première pour un téléphone Pro de Google. On peut également voir le nouveau module de caméra arrière, qui intègre les trois objectifs principaux dans une grande “pilule”, plutôt que le design “pilule + cercle” du Pixel 7 Pro. Le flash LED est exactement là où on l’attendait, et on peut voir le nouveau capteur de température juste en dessous.

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro : une sortie attendue pour octobre

Nous attendons le lancement du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro en octobre. Il est fort probable que nous verrons beaucoup de nouvelles fuites d’ici là.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.