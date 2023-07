Samsung prépare le lancement de la bêta One UI 5.1.1, une mine de nouveautés et d’améliorations

Samsung prévoit de lancer One UI 5.1.1 plus tard ce mois-ci, en parallèle avec la sortie de Galaxy Tab S9, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Cependant, nous n’aurons pas besoin d’attendre cette date pour connaître les détails de cette mise à jour du système d’exploitation. Le géant coréen de la technologie a déjà publié des notes détaillées sur un certain nombre de modifications importantes.

Présentation des nouveautés

Sur la page communautaire coréenne de Samsung, l’entreprise a indiqué que les premiers appareils à avoir accès à la version bêta de One UI 5.1.1 seraient le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Tab S8. Le changelog, assez fourni, révèle de nombreuses fonctionnalités et améliorations qui seront intégrées à la mise à jour. Les modifications concernent notamment le multitâche, la barre des tâches, le mode Flex, le partage rapide, Samsung Health, la caméra et la galerie, ainsi que quelques changements supplémentaires.

Multitâche

La fonction multitâche a été améliorée. Les utilisateurs pourront prévisualiser l’état d’exécution d’une application (écran partagé, plein écran ou pop-up) sur l’écran des applications récentes. Il sera également possible de passer d’une application en pop-up à une application en écran partagé en maintenant appuyée la poignée en haut de la fenêtre pop-up et en la faisant glisser d’un côté ou de l’autre. Enfin, après avoir déplacé une pop-up sur le côté, il suffira de la toucher pour la ramener à sa position d’origine.

Barre des tâches

La barre des tâches pourra désormais afficher jusqu’à quatre applications récemment utilisées. De plus, si la barre des tâches contient sept applications ou moins, elle s’ajustera automatiquement pour faciliter l’accès au bouton d’accueil, au bouton des applications récentes et au bouton de retour.

Mode Flex

Le panel du mode Flex pourra être utilisé pour diverses applications prenant en charge les écrans multi-fenêtres. Il offrira des contrôles pour sauter en arrière ou en avant de 10 secondes. De plus, les utilisateurs pourront personnaliser la barre d’outils en mode Flex, ce qui leur permettra d’ajouter, de supprimer, de réorganiser ou de déplacer des icônes.

Partage rapide

La fonction de partage rapide a également été améliorée. Les utilisateurs pourront partager des fichiers avec des contacts même s’ils ne sont pas à proximité. De plus, ils pourront partager du contenu de manière plus sécurisée. Les fichiers partagés pourront désormais avoir une date d’expiration et être “départagés”. Il sera également possible d’empêcher d’autres personnes de sauvegarder ou de partager des fichiers.

Samsung Health

Samsung a amélioré le contenu et la conception du coaching du sommeil dans Samsung Health. Les utilisateurs pourront voir leurs progrès d’un coup d’œil sur la Galaxy Watch 4 ou les versions ultérieures. Les mesures de la température de la peau seront possibles pendant le sommeil sur la Galaxy Watch 5 ou les versions ultérieures. De plus, les principales mesures seront désormais présentées sur l’écran d’information sommaire et des badges seront ajoutés pour la motivation.

Caméra et galerie

Les utilisateurs pourront modifier la date et l’heure sur le filigrane. De plus, les options de réglage manuel telles que l’ISO et la vitesse d’obturation seront désormais situées en bas de l’écran lorsque le téléphone est plié en modes Pro et Pro Vidéo. Les vignettes seront désormais affichées sous l’image en cours de remasterisation et lorsqu’on clique sur la vignette, une comparaison côte à côte sera affichée sur un écran plus grand. Enfin, les tons et les filtres pourront être copiés et collés d’une photo à une autre.

Autres ajouts

Des améliorations supplémentaires ont été apportées. Par exemple, il sera possible de glisser-déposer des fichiers, des photos et d’autres éléments avec une main, et de sélectionner un emplacement ou un dossier avec l’autre main sur l’écran d’accueil ou dans “Mes fichiers”. De plus, le téléphone pourra être utilisé pendant qu’il charge sans fil d’autres appareils si l’écran principal du téléphone pliable est orienté vers le bas. Enfin, plus d’informations seront fournies sur les applications utilisant de la mémoire et les utilisateurs pourront également changer de modes depuis l’écran de verrouillage.

Pour l’instant, la version bêta de One UI 5.1.1 n’est disponible que pour le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Tab S8. Cependant, Samsung pourrait déployer la mise à jour sur d’autres appareils ultérieurement.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.