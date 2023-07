Dévoilé en exclusivité : Le Nothing Phone 2 va bouleverser le monde des smartphones !

Pour ceux qui sont impatients de découvrir à quoi ressemble le Nothing Phone 2, la voici en détails.

Présentation intense de Nothing Phone 2

L’engouement autour de Nothing s’est intensifié aujourd’hui. En début de matinée, Carl Pei a levé les restrictions permettant à quiconque testant actuellement le Nothing Phone 2 sous un accord de non-divulgation (NDA) de publier des échantillons de photos sans retouche. Possédant un Phone 2, nous avons publié quelques images pour une comparaison de caméra entre le Phone 2 et le Phone 1.

Vue intégrale grâce à la vidéo de Marques Brownlee



Le YouTuber Marques Brownlee, également connu sous le nom de MKBHD, a publié une vidéo montrant le Phone 2 sous tous les angles. Dans cette vidéo, Brownlee expose même comment le nouvel agencement du Glyph est personnalisable.

Le Nothing Phone 2 ressemble beaucoup au Phone 1. Cependant, la palette de couleurs est légèrement différente, les éléments noirs du modèle de l’année dernière se sont transformés en gris foncé. Cela contribue à rendre chaque composant à l’arrière de l’appareil plus visible.

Le Glyph : Une nouvelle disposition d’éclairage

Le Glyph, les lumières à l’arrière du téléphone, a également une nouvelle disposition. Le nombre de zones LED a plus que doublé, et le design lui-même est plus symétrique. Disposer de 33 zones LED au lieu des 12 vues sur le Nothing Phone 1 vous donne un contrôle plus détaillé sur chaque lumière. Ceci a été mis en évidence la semaine dernière lorsqu’une démonstration vidéo a été partagée par Nothing. Cette nouvelle fonctionnalité peut vous aider à créer des notifications uniques et vous permettre de voir en un coup d’œil ce qui se passe avec votre téléphone. Même s’il est posé face vers le bas sur une table, vous saurez quelles notifications vous attendent.

Modifications à l’avant du Nothing Phone 2

À l’avant, l’emplacement du selfie camera est déplacé vers le milieu. Les bordures sont symétriques, et le verre reste plat. Cependant, MKBHD ne donne aucune mesure, il est donc difficile de déterminer la taille de l’écran. Compte tenu du fait que le Nothing Phone 2 est légèrement plus grand que le Phone 1 dans la vidéo de MKBHD, nous suggérons de supposer que l’affichage est également un peu plus grand. Bien sûr, comme vous le savez déjà, nous avons le téléphone sous NDA, donc… oui. Nous connaissons la taille, mais nous ne pouvons pas vous la révéler.

Les photos du Nothing Phone 2

Lancement officiel du Nothing Phone 2

Nothing lancera officiellement le Phone 2 le 11 juillet. Nous sommes convaincus qu’à cette date, vous saurez tout ce qu’il y a à savoir sur le téléphone, son prix restant le seul mystère encore à résoudre.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.