Google modifie sa politique de confidentialité pour entraîner son IA sur tout ce que vous publiez en ligne

La nouvelle politique de Google soulève de nouvelles interrogations sur la confidentialité.

Il est fort probable que vous ne l’ayez pas remarqué, mais Google a discrètement mis à jour sa politique de confidentialité au cours du week-end. Bien que le libellé de la politique ne diffère que légèrement de celui d’avant, le changement est suffisamment important pour susciter des inquiétudes.

Tel que repéré par Gizmodo, Google a actualisé sa politique de confidentialité. Si la majeure partie de la politique ne présente rien de particulièrement notable, une section attire désormais l’attention : la section recherche et développement. Cette section explique comment Google peut utiliser vos informations et se lit désormais comme suit :

Google utilise des informations pour améliorer nos services et pour développer de nouveaux produits, fonctionnalités et technologies qui profitent à nos utilisateurs et au public. Par exemple, nous utilisons des informations publiquement disponibles pour aider à former les modèles d’IA de Google et à construire des produits et fonctionnalités comme Google Translate, Bard et les capacités de l’IA Cloud.