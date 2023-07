Où regarder le Tour de France 2023 GRATUITEMENT en streaming et en direct ? Le guide complet

Le Tour de France 2023 est arrivé, et il promet déjà d’être un événement captivant ! Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas de télévision, car cet événement mondial est accessible non seulement sur le petit écran, mais aussi en streaming sur Internet. Nous vous dévoilons ici tous les secrets pour ne rater AUCUNE étape de cette compétition emblématique !

Le Tour de France 2023 à la télévision

1. Les chaînes traditionnelles Du 1er au 23 juillet 2023, branchez-vous sur France 2 et France 3 pour vivre la passion du Tour de France en DIRECT et GRATUITEMENT ! Les étapes commenceront généralement entre 12h et 14h, mais l’ultime étape commencera à 16h30 pour une arrivée spectaculaire en soirée. Il n’y a rien de mieux que de regarder ce spectacle sportif GRATUITEMENT sur les chaînes du service public.

2. Eurosport Si vous cherchez une autre perspective, jetez un œil à Eurosport. La chaîne offre une couverture complète du Tour de France, mais vous aurez besoin d’un abonnement. Un mois coûte 9,99 €, ce qui vous permet de suivre l’ensemble de la compétition. Des abonnements annuels à des tarifs préférentiels sont également disponibles.

Le Tour de France 2023 en streaming

1. France.TV (France Télévisions)

N’avez-vous pas de télévision ? Ne vous inquiétez pas, France.TV est là pour vous ! Le site web de France Télévisions propose de regarder ses programmes en direct sur Internet. Il vous suffit de créer un compte GRATUIT sur la plateforme pour accéder à la diffusion en direct de France 2 et France 3.

2. Molotov

Molotov, une autre plateforme de streaming révolutionnaire, propose également France 2 et France 3 gratuitement. Aucune raison de manquer une seconde du Tour de France 2023 !

3. MyCanal

Si vous avez déjà un abonnement MyCanal, vous pouvez y regarder le Tour de France. MyCanal propose France 2, France 3 et Eurosport, mais gardez à l’esprit que pour regarder Eurosport, vous devez choisir l’offre correspondante.

Suivez le Tour de France 2023 sur Twitter

Pour ne manquer aucun détail de l’action et rester au fait des dernières nouvelles, suivez ces comptes Twitter spécialisés dans le cyclisme :

LeTour : le compte officiel du Tour de France. Suivez pour les dernières nouvelles, les mises à jour en direct et les faits saillants de chaque étape. DansLaMusette : un incontournable pour tous les amateurs de cyclisme. DansLaMusette vous offre une analyse approfondie et des débats sur toutes les questions liées au cyclisme. LeGruppetto : pour ceux qui aiment le cyclisme et souhaitent participer à des discussions animées. LeGruppetto vous offre des analyses précises, des débats et bien plus encore.

Avec ces sources à portée de main, vous serez toujours au cœur de l’action du Tour de France 2023 !

Diffusion sur Tiz-Cycling-Live

Une autre option pour regarder le Tour de France 2023 en streaming est le site Tiz-Cycling-Live. Ce site est connu pour diffuser une multitude d’événements cyclistes en direct, y compris le Tour de France.

Cependant, un mot de prudence : il est important de noter que la légalité de la diffusion en streaming sur ce site peut être sujette à débat. En effet, il n’est pas clair si le site a obtenu les droits nécessaires pour diffuser le Tour de France. Par conséquent, en tant qu’utilisateur, vous devez être conscient des risques potentiels associés à l’utilisation de ce site.

Nous vous recommandons toujours d’opter pour les options de diffusion officielles et légales pour profiter pleinement du Tour de France 2023 tout en respectant les droits d’auteur et la propriété intellectuelle.

Revivre les étapes sur FTV sport YouTube

Si vous avez manqué une étape ou souhaitez simplement revivre les moments forts du Tour de France 2023, ne vous inquiétez pas ! Le compte YouTube FTV Sport est votre meilleur allié.

FTV Sport propose des résumés de chaque étape, des moments forts et des interviews. Avec FTV Sport, vous avez la chance de revivre les moments les plus excitants et mémorables du Tour de France 2023 à votre propre rythme. N’oubliez pas de vous abonner à leur chaîne pour ne manquer aucun de leurs derniers contenus !

