Sécurisez votre Mac : virus et antivirus en 2023

Il est souvent affirmé que les ordinateurs Mac ne sont pas susceptibles d’être infectés par des virus. Cependant, cette affirmation est un mythe. Bien que les Macs soient moins vulnérables aux virus par rapport aux PC, ils ne sont pas totalement immunisés. Ainsi, votre MacBook peut attraper différents types de virus. Cet article détaille les types courants de virus que votre MacBook peut attraper et offre des conseils sur comment protéger votre appareil.

Les virus de type malware

Les malwares sont des programmes malveillants conçus pour causer des dommages à votre système. Ils peuvent être utilisés pour voler, supprimer ou corrompre vos données, ou pour espionner vos activités sur votre MacBook. Voici quelques types de malwares que vous pouvez rencontrer sur votre MacBook:

Adware : C’est un type de malware qui affiche des publicités non sollicitées sur votre appareil. Ces publicités peuvent interrompre votre navigation et ralentir votre MacBook.

: C’est un type de malware qui affiche des publicités non sollicitées sur votre appareil. Ces publicités peuvent interrompre votre navigation et ralentir votre MacBook. Spyware : Le spyware est un type de malware qui surveille secrètement vos activités et collecte vos informations personnelles.

: Le spyware est un type de malware qui surveille secrètement vos activités et collecte vos informations personnelles. Ransomware: Ce type de malware crypte vos fichiers et demande une rançon pour les décrypter.

Les virus de type trojan

Un trojan est un type de virus qui se fait passer pour un logiciel légitime pour tromper les utilisateurs et les inciter à l’installer. Une fois installé, il peut causer de nombreux dommages, comme voler des informations, installer d’autres malwares ou donner un accès à distance à votre MacBook à des personnes malintentionnées.

Les virus de type worms

Les worms sont des types de virus qui se propagent de manière autonome, sans nécessiter d’interaction de l’utilisateur. Ils peuvent se propager à travers votre réseau et infecter d’autres ordinateurs connectés. Les worms peuvent consommer une grande quantité de ressources système, ralentissant ou même bloquant votre MacBook.

D’autres menaces récentes sur Mac

Malgré les efforts d’Apple, les Mac peuvent être infectés par divers types de malwares. Les menaces récentes comprennent des programmes potentiellement indésirables (PUPs), des ransomwares, des mineurs de cryptomonnaie, des spywares, des attaques de phishing, des chevaux de Troie, et des hacks via USB/Thunderbol.

Programmes potentiellement indésirables (PUPs) : Des exemples célèbres incluent Advanced Mac Cleaner, Mac Adware Remover et Mac Space Reviver. Ces applications ont tendance à harceler les utilisateurs, ce qui contribue à leur perte de popularité. Selon Malwarebytes, le nombre de Macs affectés par ces programmes a diminué, ce qui suggère que les gens sont de plus en plus conscients de ces programmes douteux.

Mineurs de cryptomonnaie : Des criminels ont tenté d’utiliser des Macs pour miner du bitcoin et autres cryptomonnaies, comme dans le cas de LoudMiner (alias Bird Miner).

Phishing : Nous avons tous reçu des e-mails de phishing et nous connaissons tous les dangers. Mais alors que les criminels deviennent plus sophistiqués, pouvons-nous être sûrs de ne pas tomber dans le piège d’une tentative de phishing pour obtenir nos données ou nos identifiants de connexion?.

Cheval de Troie : Un cheval de Troie est un type de malware qui est caché ou déguisé dans un logiciel. Il y a plusieurs types de chevaux de Troie. Un cheval de Troie pourrait, par exemple, donner aux pirates un accès à nos ordinateurs via une “porte dérobée” afin qu’ils puissent accéder aux fichiers et voler vos données.

Attaque via USB/Thunderbolt : Il y a eu des cas où des malwares ont été installés sur des Macs via un câble USB modifié. Il y a même eu des failles de sécurité associées à Thunderbolt.

Comment protéger votre Mac contre les virus

Maintenant que nous avons discuté des types de virus que votre MacBook peut attraper, il est important de mentionner comment vous pouvez protéger votre MacBook contre ces menaces. Voici quelques mesures de sécurité que vous pouvez prendre:

Mise à jour du système : Assurez-vous que votre MacBook est toujours à jour. Apple publie régulièrement des mises à jour de sécurité pour protéger ses utilisateurs contre les menaces connues.

: Assurez-vous que votre MacBook est toujours à jour. Apple publie régulièrement des mises à jour de sécurité pour protéger ses utilisateurs contre les menaces connues. Logiciel antivirus : Il est recommandé d’installer un logiciel antivirus de confiance sur votre MacBook. Il peut détecter et supprimer les virus avant qu’ils ne causent des dommages.

: Il est recommandé d’installer un logiciel antivirus de confiance sur votre MacBook. Il peut détecter et supprimer les virus avant qu’ils ne causent des dommages. Prudence avec les téléchargements et les pièces jointes : Soyez prudent lorsque vous téléchargez des fichiers ou ouvrez des pièces jointes, en particulier si elles proviennent de sources inconnues.

: Soyez prudent lorsque vous téléchargez des fichiers ou ouvrez des pièces jointes, en particulier si elles proviennent de sources inconnues. Sauvegarde régulière des données: En cas d’infection par un virus, avoir une sauvegarde récente de vos données peut vous aider à récupérer vos fichiers.

Les meilleurs logiciels antivirus pour Mac en 2023

Dans un monde où les menaces en ligne augmentent de jour en jour, il est essentiel de protéger votre MacBook avec un logiciel antivirus robuste. Voici une liste des meilleurs logiciels antivirus pour Mac en 2023 :

1. Norton 360 Deluxe : C’est le meilleur antivirus pour Mac. Il offre une protection complète contre les virus et autres logiciels malveillants, ainsi qu’un VPN pour la confidentialité en ligne, une gestionnaire de mots de passe et un contrôle parental.

2. Intego Mac Internet Security X9 : Il s’agit du meilleur antivirus pour les familles Mac. Il offre une protection en temps réel contre les logiciels malveillants, un pare-feu bidirectionnel et un contrôle parental.

3. Bitdefender Antivirus for Mac : C’est le meilleur antivirus gratuit pour Mac. Il offre une protection contre les virus, les logiciels malveillants, les fraudes et les tentatives de phishing.

4. Kaspersky Internet Security for Mac : C’est le meilleur antivirus pour Mac et iPhone. Il offre une protection contre les logiciels malveillants, le phishing, et les attaques de réseau, ainsi qu’un contrôle parental.

5. McAfee Total Protection : C’est le meilleur antivirus pour Mac et Windows. Il offre une protection contre les virus, les logiciels malveillants, les ransomwares, et les tentatives de phishing, et comprend un VPN et un gestionnaire de mots de passe​.

Même si les MacBooks sont moins susceptibles d’être infectés par des virus que les PC, ils ne sont pas invincibles. Les utilisateurs de MacBook doivent être conscients des différents types de virus et

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.