La dernière mise à jour de Windows 11 provoque des ralentissements, Microsoft reste silencieux

Des utilisateurs signalent des problèmes avec Windows 11

Les dernières nouvelles indiquent que Windows 11 pourrait ralentir même les disques SSD les plus rapides. Dans certains cas, les transferts peuvent être réduits de moitié. Le plus préoccupant, c’est que Microsoft semble rester passif face à cette situation.

Les mises à jour du système Microsoft de cette année semblent créer des problèmes. Bien que les mises à jour introduisent de nombreuses nouveautés – notamment l’intelligence artificielle, le fabricant prend également des décisions moins judicieuses, comme par exemple des publicités dans le système d’exploitation. Cependant, ces mises à jour peuvent également avoir des effets non intentionnels qui ralentissent l’ordinateur.

Ralentissement des disques SSD par Windows 11, Microsoft ne réagit pas

Le problème de ralentissement des disques par Windows 11 est remarqué depuis un certain temps par les internautes. En effet, des plaintes ont commencé à apparaitre sur Reddit, Feedback Hub et dans les commentaires des forums dès mars de cette année, signalant que les mises à jour successives ralentissent les vitesses de lecture et d’écriture des SSD.

La question est complexe car les ralentissements se produisent sur plusieurs versions de “Windows 11”. Le site Windows Latest rapporte plusieurs mises à jour obligatoires – KB5027231 de juin, KB5026372 de mai, KB5025239 d’avril et KB5023378 de mars. De plus, la mise à jour optionnelle de juin, KB5027303, peut également poser problème.

Impact des mises à jour de Windows 11 sur la vitesse des SSD

Il s’agit donc de cinq versions de Windows 11. Comment ces mises à jour ralentissent-elles les disques SSD ? Les utilisateurs avec des disques rapides sur PCIe 4.0, qui devraient atteindre jusqu’à 7000 Mo/s de lecture, ralentissent à 3000 Mo/s, et dans les pires cas, même à 1000 Mo/s. Il y a également des utilisateurs avec des baisses beaucoup plus modestes – par exemple de 3500 Mo/s à 3100 Mo/s en lecture et de 2600 Mo/s à 1300 Mo/s en écriture.

Le problème ne semble pas global (pas tous les utilisateurs ne le rencontrent), mais il est certainement présent. Un retour à la version publiée en février semblait rétablir la pleine capacité de transfert du disque. Si vous n’avez pas remarqué un tel ralentissement, c’est une bonne nouvelle – cela ne concerne pas votre ordinateur. Cependant, Microsoft n’a pas encore publié de déclaration appropriée. Bien sûr, l’entreprise a accepté les rapports, mais nous ne sommes pas certains qu’elle prépare une mise à jour appropriée pour résoudre ce problème.

