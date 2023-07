Aperçu du Galaxy Z Fold 5 : Une conception plus plate et plus avancée

On aperçoit le Galaxy Z Fold 5 de Samsung dans la nature pour la première fois. Les photos semblent montrer le dessus, le dessous et l’arrière de ce nouveau modèle de la série Fold.

Prévisions pour le lancement du Galaxy Z Fold 5

Il est attendu que Samsung présente le Galaxy Z Fold 5 plus tard ce mois-ci lors de son événement Unpacked. Ces derniers mois, nous avons vu de nombreux rendus divulgués, nous donnant une idée de ce à quoi nous attendre. Cependant, une nouvelle fuite pourrait bien nous avoir offert un premier aperçu du prochain smartphone en situation réelle.

Un aperçu en couleurs du Galaxy Z Fold 5

Des photos de ce qui semble être le Galaxy Z Fold 5 ont été partagées par @AhmedQwaider888 sur Twitter, qui a depuis supprimé son post. Les images semblent montrer les bords supérieurs et inférieurs de l’appareil dans sa variante de couleur bleue. Une image présente également l’arrière du téléphone comparé au Fold 4.

Nouveautés apportées par le Galaxy Z Fold 5

D’après la photo, il semble que le Fold 5 soit capable de se plier presque complètement à plat, contrairement à son prédécesseur. Cela est maintenant possible grâce à la nouvelle charnière “waterdrop” qui permet à l’écran de se rétracter légèrement dans la charnière. Un prototype de ce système a été dévoilé lors du CES plus tôt cette année. Il est possible que nous constations également une pliure moins prononcée grâce à la nouvelle charnière.

Comparaison de l’apparence entre le Galaxy Z Fold 4 et 5

En termes d’apparence, il semble que le Fold 5 ne sera pas très différent du Fold 4. Selon l’image, le seul changement pourrait être un flash LED repositionné. Ce flash est maintenant situé sur le côté du module de la caméra, et non plus en dessous.

Concernant la résistance du Galaxy Z Fold 5

En outre, le leaker Ice Universe a affirmé que le Fold 5 n’aurait pas une certification IP58. Des fuites précédentes laissaient supposer que le Fold 5 serait résistant à la poussière, mais il nous faudra désormais attendre pour voir quelle affirmation s’avère vraie.

