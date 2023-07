La fonction ‘ChatGPT Browse with Bing’ d’OpenAI est temporairement désactivée pour protéger les droits des propriétaires de contenu”

La fonctionnalité “ChatGPT Browse with Bing”, qui se trouve actuellement en phase bêta et accessible uniquement aux abonnés de ChatGPT Plus, a été temporairement désactivée. Cette fonction permet à ChatGPT de naviguer sur Internet pour trouver des informations récentes qui peuvent aider à répondre aux questions des utilisateurs. Cependant, OpenAI a constaté que la fonctionnalité pourrait parfois afficher du contenu de manière inadéquate.

Un exemple typique de cette situation se produit lorsque les utilisateurs demandent le texte intégral d’une URL. “ChatGPT Browse with Bing” pourrait, dans certains cas, répondre à cette demande, ce qui soulève des préoccupations quant au respect des droits des propriétaires de contenu.

C’est pourquoi, à compter du 3 juillet 2023, OpenAI a décidé de désactiver cette fonctionnalité par mesure de précaution, dans le but de mieux respecter les droits des propriétaires de contenu. OpenAI a exprimé son engagement à résoudre ce problème et à réactiver la fonctionnalité aussi rapidement que possible.

OpenAI est reconnaissant pour la compréhension de la communauté à cet égard. L’organisation souhaite fournir des outils qui sont non seulement utiles et innovants, mais qui respectent également les normes éthiques et légales en vigueur.

