L’intelligence artificielle révolutionnaire de Google transforme la médecine : une aube nouvelle pour les patients ?

Google, acteur majeur de la technologie, fait preuve d’innovation constante, en particulier dans les domaines de la science et de la médecine. Une de ses récentes réalisations pourrait même bouleverser le sort des patients, améliorant leur confort et, plus important encore, leur qualité de vie.

Med-PaLM 2 : le sauveur de vies en test

Un outil basé sur l’intelligence artificielle, nommé Med-PaLM 2, a été conçu pour aider à poser des diagnostics et à analyser les données des patients. Depuis avril, il est testé dans divers endroits, y compris à la Mayo Clinic, un hôpital de recherche de renom. Cette information a été relayée par le Wall Street Journal.

Ce qui rend Med-PaLM 2 unique, c’est qu’il s’agit d’une version médicale du PaLM 2, un moteur qui a été présenté lors de la dernière conférence Google I/O. Ce dernier constitue une alternative pour Google Bard, concurrent de Mountain View pour ChatGPT.

Vers une utilisation efficace dans les zones à faible accessibilité aux soins

Selon Google, ce modèle actualisé pourrait être particulièrement utile dans les pays où l’accès aux médecins est limité. En effet, Med-PaLM 2 a été formé sur un ensemble d’informations médicales spécifiquement sélectionnées, ce qui, selon Google, lui permet de mieux gérer les conversations sur les soins de santé que les chatbots plus généraux, tels que Bard, Bing et ChatGPT. Ainsi, cet outil basé sur l’IA pourrait combler le manque de personnel médical qualifié.

Premier contact avec l’intelligence artificielle : la nouvelle norme ?

Les patients pourraient bénéficier d’une aide dans le cadre d’un “premier contact” avec l’intelligence artificielle. Et si le cas s’avère plus complexe, l’IA pourrait simplement les orienter vers un hôpital.

Les capacités de Med-PaLM 2 : encore en phase de développement

Il reste cependant du travail à faire pour parfaire Med-PaLM 2. Au cours des tests internes de Google, il est apparu que l’outil avait parfois du mal à fournir des réponses précises à 100% et à prendre en compte certains types de données. Néanmoins, dans le contexte de la présentation d’arguments de raisonnement et de réponses à des choix “difficiles”, Med-PaLM 2 s’est avéré aussi performant que de vrais médecins. Un succès certain.

Confidentialité et éthique : des priorités pour Google

Les données utilisées par le modèle sont censées être cryptées, avec Google n’y ayant pas accès. Il est difficile d’imaginer une situation où des informations sensibles pourraient être utilisées par une quelconque entreprise géante.

Vers un futur de soins de santé avec l’IA ?

Malgré tout, même les employés de Google admettent que Med-PaLM 2 est encore à un stade précoce de développement. Certains pourraient se montrer réticents à l’idée qu’une intelligence artificielle puisse être en charge du traitement de leur santé ou de celle de leur famille. Cependant, dans certains cas, cela pourrait s’avérer avantageux. Partout où l’accès aux soins de santé est limité, l’IA pourrait bien être la solution, devenant un consensus en matière d’accès aux médecins. Et peut-être qu’à l’avenir, le traitement en tandem avec l’IA deviendra la norme.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l'innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.