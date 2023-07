Bouygues Telecom introduit une offre internet abordable pour les moins de 26 ans

Bouygues Telecom vient de dévoiler une nouvelle offre internet dédiée spécialement aux moins de 26 ans. Baptisée “offre -26 ans”, cet abonnement innovant et abordable promet de séduire les jeunes. Cette offre arrive à un moment où le coût général de l’accès internet a significativement augmenté, fournissant une solution économique pour la jeune génération.

Accès Flexible avec la Technologie 4G et 5G

Ce qui rend cette offre unique, c’est son aspect flexible. L’abonnement propose l’accès à internet via une box 4G ou 5G, selon le choix de l’utilisateur. Nul besoin d’installation de fibre, de câble ou de l’ouverture de ligne. Cette simplicité est idéale pour les jeunes qui entrent dans le monde universitaire ou pour ceux qui vivent dans des logements temporaires.

Abonnement Modulable et Service Amazon Prime Inclus

En outre, l’abonnement est modulable. En cas de départ en vacances ou de retour chez les parents pendant l’été, les abonnés ont la possibilité de suspendre leur abonnement pendant jusqu’à deux mois par an. Cependant, il y a quelques restrictions à noter. Les box 4G et 5G sont seulement disponibles pour les logements qui ne sont pas éligibles à la fibre, ce qui est le cas pour certains logements étudiants.

En plus de cela, l’offre inclut un an d’abonnement à Amazon Prime, offrant l’accès à Prime Video, la livraison Prime Day, Amazon Music et des jeux gratuits sur Twitch.

Des Tarifs Compétitifs et Performances Exceptionnelles

4G Box 5G Box Prix 22€99/mois 27€99/mois Engagement Sans engagement et sans conditions de durée Sans engagement et sans conditions de durée Type de WiFi WiFi 5 WiFi 6 Débit Jusqu’à ↓ 220 Mb/s ↑ 38 Mb/s Jusqu’à ↓ 1,1 Gb/s ↑ 58 Mb/s Chaînes TV + 70 chaînes sur smartphone, tablette et ordinateur + 70 chaînes sur smartphone, tablette et ordinateur Offre Prime Avec Prime offert pendant 12 mois puis 6€99/mois Avec Prime offert pendant 12 mois puis 6€99/mois

Le tarif de l’offre 4G est de 22,99 € par mois, offrant une box WiFi 5 avec un débit descendant jusqu’à 220 Mb/s et un débit montant jusqu’à 38 Mb/s. De plus, elle comprend l’accès à plus de 70 chaînes de télévision.

Quant à l’offre 5G, elle est légèrement plus chère à 27,99 € par mois. Cependant, elle offre une box WiFi 6 plus performante avec des débits comparables à la fibre : 1,1 Gb/s descendant et jusqu’à 58 Mb/s montant. Comme l’offre 4G, elle propose également l’accès à plus de 70 chaînes de télévision.

Comment Souscrire ?

Les jeunes intéressés par cette offre peuvent facilement y souscrire en suivant les instructions fournies par Bouygues Telecom. Une fois la box reçue, l’activation est presque instantanée. Il est à noter que quelques semaines après le 26ème anniversaire de l’abonné, Bouygues propose de passer à une offre similaire mais au tarif normal.

En résumé, cette nouvelle offre de Bouygues Telecom semble être une excellente solution pour les jeunes recherchant un accès internet abordable, flexible et sans engagement.