Chromecast 4K : Google déploie enfin une mise à jour après 11 mois d’attente, voici ce qui change

Après près d’un an sans nouvelle mise à jour, le Chromecast avec Google TV 4K reçoit enfin un correctif logiciel. Google a commencé son déploiement le 12 octobre 2026, avec plusieurs améliorations de sécurité et de stabilité. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de cet ancien boîtier de streaming, même si une distinction importante s’impose : la version HD n’est pas encore concernée.

Google reprend les mises à jour du Chromecast 4K après 11 mois

Le Chromecast avec Google TV 4K n’avait plus reçu de nouvelle mise à jour publique depuis novembre 2025. Le dernier firmware intégrait alors le correctif de sécurité Android d’octobre 2025.

Ce 12 octobre, Google a commencé à distribuer une nouvelle version, identifiée par le numéro UTTA.260813.002.

D’après les informations publiées par 9to5Google, cette mise à jour concerne spécifiquement le Chromecast avec Google TV 4K, commercialisé initialement en 2020.

Son arrivée confirme que Google continue d’assurer une maintenance logicielle de cet appareil, malgré l’arrêt de sa commercialisation au profit du Google TV Streamer.

Un correctif de sécurité plus récent et des performances améliorées

La principale modification concerne la sécurité. Le Chromecast 4K passe du correctif Android d’octobre 2025 à celui d’août 2026.

Google mentionne également des corrections de bugs et des améliorations générales des performances.

En revanche, l’entreprise ne détaille pas précisément les problèmes corrigés. Il serait donc prématuré d’affirmer que cette version résout les ralentissements, les déconnexions Wi-Fi ou les problèmes de télécommande rapportés par certains propriétaires.

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Le Chromecast HD ne reçoit pas encore cette mise à jour

Un détail mérite d’être souligné : le nouveau firmware concerne actuellement uniquement la version 4K.

Le Chromecast avec Google TV HD, lancé en 2022, ne bénéficie pas de la même mise à jour au moment de cette annonce.

C’est assez inhabituel, puisque Google a souvent distribué les correctifs destinés aux deux appareils pendant des périodes similaires.

Cette différence ne signifie pas que le Chromecast HD est abandonné. Google n’a pas annoncé la fin de sa maintenance, ni donné de calendrier précis pour son prochain correctif.

Il faut également distinguer les deux appareils du Google TV Streamer 4K, qui utilise une autre branche logicielle et dispose de son propre calendrier de mises à jour.

L’installation s’effectue directement depuis l’interface Google TV, sans ordinateur ni application supplémentaire.

Voici la procédure recommandée par Google :

Allumez votre téléviseur et ouvrez l’écran d’accueil Google TV.

Accédez à Paramètres , puis à Système .

, puis à . Sélectionnez À propos .

. Ouvrez Mise à jour du système .

. Si le firmware est disponible, suivez les instructions pour le télécharger et l’installer.

Vous pouvez également consulter la procédure officielle de mise à jour des appareils Chromecast.

Le téléchargement est généralement proposé automatiquement, mais le déploiement progressif peut expliquer pourquoi certains appareils ne détectent pas encore la nouvelle version.

Pendant l’installation, évitez de débrancher l’alimentation. Le Chromecast peut redémarrer et la diffusion de contenus sera temporairement interrompue.

Faut-il remplacer son ancien Chromecast par un Google TV Streamer ?

Cette nouvelle mise à jour arrive alors que Google prépare déjà la prochaine génération de son boîtier multimédia.

Menow a récemment détaillé les nouveautés attendues du futur Google TV Streamer, notamment des microphones intégrés et un système de détection de présence.

Ces fonctions supposées ne concernent pas le Chromecast 4K actuel et n’ont pas été annoncées dans son nouveau firmware.

Pour les utilisateurs qui se servent principalement de YouTube, Netflix, Prime Video ou d’applications de télévision, un Chromecast 4K encore fonctionnel peut néanmoins rester suffisant.

Son processeur et sa mémoire ne bénéficieront évidemment pas des mêmes performances qu’un appareil plus récent, mais les mises à jour de sécurité contribuent à prolonger son utilisation.

Le firmware UTTA.260813.002 est donc une bonne nouvelle pour les propriétaires du modèle 4K. Sa disponibilité en France dépend du déploiement progressif, et aucune date n’a encore été communiquée pour la variante HD.