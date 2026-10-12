Apple prépare trois nouveaux appareils pour le 13 octobre : un écran connecté, un HomePod mini et une Apple TV

Apple donne rendez-vous le mardi 13 octobre 2026 pour une présentation baptisée « Welcome Home ». Le constructeur devrait dévoiler trois nouveautés destinées à la maison connectée : un écran intelligent de 6 pouces, un nouveau HomePod mini et une Apple TV 4K plus puissante. L’événement pourrait également marquer l’arrivée de homeOS, un système entièrement consacré à l’écosystème domestique d’Apple.

Un écran connecté de 6 pouces pour contrôler toute la maison

La principale nouveauté attendue est un appareil inédit, provisoirement appelé HomePad ou HomeView.

Selon les informations recueillies par The Verge, il disposerait d’un écran tactile carré de 6 pouces, permettant de piloter les équipements connectés, consulter ses rendez-vous, passer des appels FaceTime ou écouter de la musique.

Deux versions seraient prévues : une à fixer au mur et une autre à poser sur un meuble, avec une base arrondie intégrant un haut-parleur.

L’appareil pourrait également reconnaître la personne présente devant lui grâce à sa caméra et à ses capteurs, puis afficher automatiquement ses informations personnelles.

homeOS pourrait devenir le nouveau système d’Apple

Pour accompagner cet écran, Apple préparerait homeOS, une interface combinant des éléments d’iOS, de tvOS et de watchOS.

Le système proposerait des widgets, des commandes domotiques, des rappels et une intégration avancée de Siri AI.

L’objectif serait de centraliser les fonctions de la maison sans devoir systématiquement utiliser son iPhone.

Nous avions déjà détaillé les premières caractéristiques de cette plateforme dans notre article consacré à homeOS et au futur écran connecté d’Apple.

Le HomePod mini 2 et l’Apple TV 4K devraient aussi évoluer

Six ans après le lancement du premier modèle, le HomePod mini 2 devrait recevoir un processeur plus rapide, une nouvelle puce réseau N1 et des fonctions Siri AI améliorées.

Apple préparerait également de nouveaux coloris, notamment le rose et le vert, sans modification majeure du design.

Ces changements pourraient rendre l’enceinte beaucoup plus utile au quotidien, comme nous l’expliquions dans notre article sur les nouveautés attendues du HomePod mini 2.

De son côté, l’Apple TV 4K devrait bénéficier d’un processeur plus puissant, d’une connectivité modernisée et d’une meilleure prise en charge de Siri AI.

Des rumeurs évoquent également une télécommande améliorée et des microphones permettant de contrôler certains équipements domestiques plus facilement.

Rendez-vous le 13 octobre à 15 heures en France

Apple a confirmé son événement « Welcome Home » pour le mardi 13 octobre à 9 heures à New York, soit 15 heures en France métropolitaine.

La présentation devrait principalement prendre la forme d’annonces publiées sur le site d’Apple, accompagnées d’une expérience réservée à la presse américaine.

Les tarifs, les dates de commercialisation et les fonctionnalités disponibles en France restent inconnus.

La date de l’événement est officielle, mais les trois produits et leurs caractéristiques n’ont pas encore été confirmés par Apple. Si les annonces attendues se concrétisent, le constructeur pourrait enfin proposer une véritable alternative aux écrans connectés Google Nest et Amazon Echo.