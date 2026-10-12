iPhone 18 Pro : Siri devient beaucoup plus intelligent grâce à la puce A20 Pro, mais il y a un problème en France

Avec l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, Apple a considérablement renforcé les performances de son intelligence artificielle. La nouvelle puce A20 Pro double la puissance de traitement IA par rapport à la génération précédente, tandis qu’iOS 27 introduit un Siri capable de comprendre ce qui apparaît à l’écran et d’effectuer des actions dans les applications. Mais les utilisateurs français devront patienter pour profiter de toutes ces nouveautés.

1. Siri comprend désormais ce qui apparaît sur votre écran

Grâce à la nouvelle fonction Onscreen Awareness, Siri AI peut analyser le contenu affiché sur l’iPhone pour répondre à des demandes contextualisées.

Par exemple, si un ami vous envoie une adresse dans Messages, vous pouvez demander à Siri de retrouver le lieu ou de préparer un itinéraire sans avoir à recopier les informations.

L’assistant peut également interpréter certaines informations visibles dans une application et proposer des actions adaptées.

2. Siri retrouve des informations dans vos messages et vos e-mails

La nouvelle version de Siri bénéficie d’une meilleure compréhension du contexte personnel.

L’utilisateur peut notamment demander de retrouver une confirmation de réservation, une recommandation envoyée par un proche ou certaines photos enregistrées sur son appareil.

Apple s’appuie sur ses nouveaux modèles d’intelligence artificielle, développés avec l’aide de Google Gemini, pour rendre ces recherches plus naturelles.

3. Des automatisations créées avec une simple phrase

iOS 27 améliore également l’application Raccourcis, qui peut désormais créer certaines automatisations à partir d’une description rédigée en langage naturel.

Il devient par exemple possible de demander la création d’une routine qui active le mode Ne pas déranger, réduit la luminosité et programme un réveil.

L’utilisateur n’a plus besoin de configurer manuellement chaque étape. L’intelligence artificielle peut assembler les actions nécessaires et proposer des modifications.

4. Une voix plus naturelle et personnalisable

Apple a également amélioré la qualité des conversations avec Siri AI.

L’assistant propose des voix plus expressives, avec la possibilité d’ajuster leur débit et leur expressivité sur les appareils compatibles.

La dictée vocale profite aussi d’une meilleure compréhension du langage naturel, notamment pour la ponctuation et la mise en forme automatique des phrases.

5. L’iPhone 18 Pro exécute les tâches IA beaucoup plus rapidement

Les améliorations matérielles constituent un autre avantage important.

Selon les caractéristiques officielles communiquées par Apple, la puce A20 Pro gravée en 2 nm propose :

50 % de bande passante mémoire supplémentaire par rapport à l’A19 Pro.

par rapport à l’A19 Pro. 40 % de performances graphiques supplémentaires au maximum.

au maximum. Deux fois plus de puissance de traitement IA grâce à ses deux Neural Engine de 16 cœurs.

Ces améliorations permettent d’accélérer les traitements d’intelligence artificielle exécutés directement sur l’appareil, notamment certaines fonctions d’analyse et de retouche d’images.

Les nouveaux outils d’Apple Intelligence ne sont toutefois pas tous exclusifs aux iPhone 18 Pro. Plusieurs sont également compatibles avec des générations précédentes.

Pourquoi les utilisateurs français ne peuvent-ils pas encore profiter de Siri AI ?

Malgré ces avancées, la nouvelle génération de Siri n’est pas encore disponible sur iPhone dans l’Union européenne.

Apple a confirmé que son déploiement avait été retardé en raison de difficultés liées au règlement européen sur les marchés numériques, le DMA.

La société détaille cette situation dans sa présentation officielle de la nouvelle génération d’Apple Intelligence.

Les utilisateurs français peuvent profiter de plusieurs nouveautés d’Apple Intelligence sous iOS 27, notamment dans Photos et Raccourcis, mais les fonctions avancées propres à Siri AI restent indisponibles sur iPhone.

Apple n’a pas encore annoncé de date précise pour leur activation en France.

L’iPhone 18 Pro dispose donc déjà de la puissance nécessaire pour exploiter le nouveau Siri, mais une partie de ses possibilités reste inaccessible aux utilisateurs français. La prochaine étape dépendra davantage du calendrier logiciel et réglementaire que des performances du smartphone.