LEGO réunit officiellement Star Wars et Marvel : les fans vont pouvoir créer un set totalement inédit

LEGO vient d’annoncer un crossover inédit entre Star Wars et Marvel. Présenté le 10 octobre 2026 lors du New York Comic Con, ce nouveau projet permettra aux fans d’imaginer des constructions mélangeant les deux univers. Dark Vador face aux Avengers, Iron Man aux commandes du Faucon Millenium ou encore Wolverine transformé en Wookiee : les meilleures créations pourront devenir de véritables sets LEGO commercialisés.

LEGO laisse les fans mélanger Star Wars et Marvel

Pour la première fois, LEGO lance un concours Ideas réunissant officiellement les personnages, véhicules et décors de Star Wars et Marvel.

Baptisé Star Wars x Marvel: Hope Assembles, le projet propose aux participants de concevoir des constructions originales dans trois catégories :

Personnages : fusionner des héros et des méchants des deux univers.

fusionner des héros et des méchants des deux univers. Véhicules : imaginer des engins mélangeant les technologies de Star Wars et Marvel.

imaginer des engins mélangeant les technologies de Star Wars et Marvel. Scènes : recréer des affrontements ou des rencontres totalement inédits.

Les possibilités sont nombreuses : Captain America pourrait prêter son bouclier à Han Solo, tandis qu’Iron Man pourrait se retrouver du côté obscur de la Force.

Dans son annonce officielle, LEGO confirme que les créations préférées du public pourront être développées en produits officiels, après sélection et adaptation par ses équipes.

Un concours annoncé pour les 50 ans de Star Wars

L’annonce a été effectuée par Kevin Smith, réalisateur et scénariste de comics Marvel, pendant le New York Comic Con.

Le concours accompagne un autre événement : la sortie de Star Wars/Marvel: Hope Assembles, une série de comics prévue en janvier 2027.

Cette histoire réunira notamment Spider-Man, les Avengers, Luke Skywalker, Leia et Han Solo face à une alliance entre Dark Vador, le Docteur Doom et l’Empire galactique.

L’ensemble s’inscrit dans les célébrations du 50e anniversaire de Star Wars en 2027, cinquante ans après la sortie du premier film.

Le concours est déjà ouvert sur la plateforme LEGO Ideas. Les participants doivent imaginer une construction originale combinant les univers Star Wars et Marvel, en respectant les règles du défi.

Le vote du public débutera le 15 décembre 2026, tandis que les créations gagnantes seront annoncées en 2027.

LEGO n’a pas encore dévoilé le prix, le nombre de pièces ni la date de commercialisation du futur set issu de cette collaboration.

Dark Vador et les Avengers bientôt réunis dans une même boîte ?

Les deux licences possèdent déjà de nombreuses collections LEGO, mais elles n’avaient encore jamais été officiellement réunies dans un même concours de création Ideas.

Avec ce projet, les fans pourraient enfin voir apparaître un véritable set combinant les personnages emblématiques de Marvel et de Star Wars.

Le résultat dépendra des propositions des participants et du choix final de LEGO. Mais une chose est désormais confirmée : le crossover est officiel, et les fans auront leur mot à dire sur la construction qui prendra vie.