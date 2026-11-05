Zelda sur Switch 2 reconnaît les mélodies que vous fredonnez

Le remake d’Ocarina of Time sort le 5 novembre sur Switch 2. Il reprend les airs que Link apprend au fil de l’aventure, avec une interaction inédite : fredonnez une mélodie du jeu devant le micro intégré de la console, et Link peut la rejouer à l’ocarina.

Le jeu reconnaît aussi un véritable ocarina

Dans un entretien publié le 3 novembre, le producteur Eiji Aonuma raconte avoir imaginé qu’un joueur pourrait reprendre lui-même un air entendu dans l’aventure. L’équipe a aussi travaillé à faire reconnaître les mélodies jouées sur un véritable ocarina. Il a fallu ajuster la détection pour que le jeu identifie correctement les sons.

Cette interaction ne donne aucun raccourci dans l’aventure. Son intérêt est ailleurs : le joueur peut reprendre un air appris par Link sans passer par les boutons de la manette.

Les notes résonnent différemment selon le lieu

Les développeurs ont enregistré un véritable ocarina, jusqu’au souffle du musicien. La résonance des notes dépend aussi de l’endroit où joue Link. Ce travail s’inscrit dans une refonte des sons d’ambiance : le bruit d’une cascade, par exemple, s’atténue à mesure qu’on s’en éloigne.

Le remake fait partie des sorties Switch 2 de novembre. Nintendo détaille la reconnaissance des mélodies dans son entretien avec les développeurs.