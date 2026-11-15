Zelda Ocarina of Time sur PC : le remake Switch 2 approche les 60 images/s avec Longshot

Le remake Switch 2 de Zelda: Ocarina of Time tourne autour de 60 images par seconde dans les premières zones sur un PC équipé d’une RTX 5090. Ce nouvel essai porte sur Longshot, le projet amateur qui reprend les travaux de Hookshot. Il donne une idée de la fluidité que l’on peut obtenir aujourd’hui, avec une limite importante : la forêt Kokiri et le début de l’Arbre Mojo sont les seules zones décrites dans ce test.

Les 60 images par seconde ont été observées sur une machine haut de gamme

Dans son essai de Longshot, Patrick O’Rourke utilise une GeForce RTX 5090, un Core Ultra 7 265F et 64 Go de DDR5. Le jeu reste près de 60 images par seconde la plupart du temps et descend ponctuellement autour de 50. Le journaliste signale aussi quelques défauts graphiques et des saccades à l’entrée de nouvelles zones, malgré le préchargement d’une bonne partie des programmes utilisés pour le rendu.

Ce minimum de 50 images par seconde vaut pour la portion parcourue. La plaine d’Hyrule ne fait pas partie de l’essai. On ne peut donc ni donner une cadence pour cette zone plus ouverte, ni étendre le résultat à une configuration plus abordable. Notre précédent article sur Hookshot citait une RTX 4060 Ti et une estimation du développeur. Les deux chiffres ne mesurent pas le même parcours sur le même matériel.

Longshot traduit le code du jeu avant de le lancer

Longshot est une reprise du code de Hookshot. Il traduit les instructions ARM64 du jeu en C avant de les compiler pour des PC x86-64 sous Windows ou Linux. Le PC peut alors exécuter le programme ainsi produit. L’outil reproduit encore certaines fonctions que le jeu attend du système de la Switch 2, notamment pour accéder aux fichiers et gérer la mémoire. C’est le sens de la formule « sans émulateur » dans cet essai : l’exécution du code du jeu repose sur une recompilation préalable, tandis que certains services de la console restent reproduits.

La compilation a pris de l’ordre de 30 à 45 minutes selon la configuration. Elle nécessite des données issues d’une copie du jeu. Le projet reste indépendant de Nintendo, qui propose le remake sur Switch 2.

DLSS, écrans ultralarges et images générées : ce que le PC ajoute

L’essai a été mené en 2 048 × 1 152 pixels, avec le DLSS de Nvidia activé et la plupart des autres réglages laissés à leur valeur par défaut. Longshot propose également le DLAA, les FSR 3.1 et 4 d’AMD, des formats d’écran comme le 21:9 et le 32:9, et des résolutions jusqu’à la 4K ou la 5K selon les paramètres. Cette liste décrit des options. Le test ne mesure pas la fluidité pour chacune d’elles.

Avec la génération d’images activée, le compteur est monté autour de 71 images par seconde dans cet essai. Des images intermédiaires peuvent rendre le mouvement plus fluide à l’œil, mais elles ne font pas avancer la simulation du jeu au même rythme. Les modes annoncés jusqu’à 8× et les options Nvidia Reflex ou AMD Anti-Lag 2 ne constituent pas, à eux seuls, une mesure de la réactivité de cette version.

Longshot franchit donc un cap visible sur le début de l’aventure. Le prochain résultat utile sera un parcours de la plaine d’Hyrule et d’autres zones plus chargées, avec des mesures sur plusieurs PC et des réglages identiques.