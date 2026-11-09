Deux projets font fonctionner le remake de Zelda sur PC. Voici ce que signifient les 50 images/s annoncées, et les limites qui subsistent.

Le remake de Zelda Ocarina of Time sur PC : les 50 images par seconde annoncées ne racontent pas toute l’histoire

Le remake Switch 2 de Zelda Ocarina of Time fonctionne déjà sur PC dans des projets non officiels. Un Ryzen 5 7600X associé à une RTX 4060 Ti de 16 Go pourrait atteindre 50 images par seconde avec Hookshot, selon les indications du développeur rapportées par Geeknetic ce 9 novembre. Mais cette performance ne transforme pas le projet en version PC terminée : les limites se voient surtout lorsqu’on quitte les premières zones.

Hookshot ne fonctionne pas comme un émulateur

Lichii cherche à faire fonctionner le jeu dans un environnement d’émulation. Hookshot suit une autre voie : il traduit le code pour construire une application Windows ou Linux, avec un rendu graphique reposant sur Vulkan. Le dépôt du projet précise que cette construction s’effectue à partir de la copie du joueur. Il ne distribue pas le jeu prêt à lancer.

Cette différence technique compte davantage qu’un nom de logiciel. Deux méthodes peuvent afficher la même scène tout en rencontrant des problèmes différents de compatibilité, d’affichage ou de compilation. Le mot « natif » ne garantit pas à lui seul un fonctionnement sans défaut.

Les exigences dépassent le simple nom de la carte graphique

Hookshot demande notamment un GPU compatible Vulkan 1.3 et avec les mesh shaders. Les GeForce RTX 20 et suivantes, Radeon RX 6000 et suivantes et Intel Arc sont mentionnées, avec des niveaux de validation différents. Le projet recommande au moins 8 Go de mémoire vidéo et 16 Go de RAM, ainsi qu’environ 60 Go libres pendant la construction.

Le bilan public reste expérimental : certaines machines tiennent 60 images/s, d’autres passent en dessous, notamment dans la plaine d’Hyrule. Des saccades lors de la première visite d’une zone et des plantages figurent encore parmi les problèmes ouverts. Les cartes Intel disposent de peu de retours, avec plusieurs signalements d’écran noir.

Autrement dit, retrouver une configuration proche du PC cité ne suffit pas à promettre la même expérience pendant toute l’aventure.

Pourquoi un compteur élevé peut être trompeur

Wccftech présente aussi NX2navi, un autre projet, et des démonstrations utilisant la génération d’images. Cette technique insère des images intermédiaires : le chiffre affiché ne correspond alors plus uniquement aux images calculées par le jeu. Elle peut améliorer l’apparence du mouvement sans supprimer chaque saccade ni accélérer les réactions dans les mêmes proportions.

La vidéo de RJTHEGAME montre son essai de Hookshot. Elle constitue le retour de son auteur sur sa machine, pas un test réalisé par Menow ni une garantie pour votre PC.

Une prouesse de passionnés, pas une sortie Nintendo sur PC

Ces projets restent distincts du jeu commercial et de son support officiel. Pour juger leur intérêt, regardez les zones testées, la version utilisée et la présence éventuelle d’images générées, plutôt que le seul record du compteur. Cette prudence vaut aussi pour les portages de fans de Zelda sur d’autres appareils : un nom familier ne désigne pas nécessairement la même édition du jeu.