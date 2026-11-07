Zelda Ocarina of Time sur iPhone : ce qu’il faut pour jouer au portage des fans

Ocarina of Time est revenu le 5 novembre sur Switch 2. Sur iPhone, un projet indépendant propose une autre façon de retrouver le jeu original. Il s’appelle HarkinianPad et repose sur Ship of Harkinian, un portage communautaire du jeu Nintendo 64. Avant de sortir sa manette, il faut comprendre ce que le projet fournit et ce que vous devrez préparer vous-même.

Sur iPhone, c’est le jeu Nintendo 64 qui sert de base

Le jeu sorti sur Switch 2 retravaille notamment les graphismes et la musique. HarkinianPad vise à faire tourner le jeu original sous iOS et iPadOS en s’appuyant sur un portage natif. Si vous avez vu une vidéo du remake récent, ses graphismes ne vous donnent donc aucune indication sur l’apparence du jeu sur iPhone.

Le développeur Chris Sotraidis a publié une démonstration sur iPad en juillet. Son projet documente les commandes tactiles et la prise en charge d’une manette. L’intérêt du tactile est de pouvoir jouer sans accessoire. Une manette vous évite de masquer une partie de l’image avec les pouces et facilite l’accès simultané au déplacement et aux actions.

Le téléchargement du projet ne suffit pas à lancer une partie

La version 0.2.2 remonte au 27 octobre. Le dépôt ne distribue ni le jeu ni une application iOS prête à installer. Il faut préparer sa propre version avec les outils du projet, dont PadMint, et disposer d’une copie compatible du jeu obtenue légalement. Avant de vous lancer, vérifiez les prérequis et la compatibilité du fichier dans la documentation. Une archive qui promet le portage et le jeu complet en un clic ne correspond pas à ce que distribue l’auteur.

Les notes de version mentionnent des essais ciblés sur iPhone 14 et un correctif au cimetière qui attend encore la confirmation du joueur ayant signalé le problème. C’est le bon niveau de lecture pour un portage communautaire : une version documentée et jouable dans les conditions montrées, avec des vérifications encore en cours selon les appareils.