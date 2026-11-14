Zelda Ocarina of Time : pourquoi le remake peut convaincre sans la nostalgie de 1998

Que reste-t-il de la réputation d’Ocarina of Time quand on découvre le jeu près de trente ans après sa sortie ? Le remake, disponible sur Nintendo Switch 2 depuis le 5 novembre 2026, offre une manière concrète de le vérifier. Les temples gardent leur rôle central, tandis que Nintendo a revu des commandes et des repères. C’est le point de départ d’une chronique de Dennis Müller chez GamePro, qui a découvert l’aventure complète avec ce remake.

Des donjons qui apprennent à observer

Une salle apparemment bloquée peut devenir lisible lorsqu’on comprend à quoi sert un objet. Le lance-pierre et l’arc permettent d’agir à distance. Le boomerang ramène des objets hors de portée. Une fois l’outil compris, on peut revenir sur un obstacle croisé plus tôt. Cette succession de problèmes et de découvertes donne sa cadence à l’aventure.

La progression est plus dirigée que dans Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Une plaine relie des régions distinctes, et l’équipement de Link ouvre progressivement de nouvelles possibilités. Si votre plaisir vient d’abord de l’improvisation en monde ouvert, attendez-vous à un autre rythme. Ici, un donjon vous fait souvent apprendre une règle avant de vous demander de l’appliquer.

Le remake facilite les déplacements et la reprise d’une partie

On peut sauter avec un bouton, courir plus vite sur les longues distances et passer plus facilement d’un objet à l’autre. La visée par mouvements est proposée pour plusieurs armes, dont l’arc. Nintendo décrit aussi le fil du temps, qui indique la progression et l’objectif en cours. Après quelques jours d’arrêt, c’est un moyen de retrouver le personnage à revoir ou le lieu à explorer. Présentation française de Nintendo.

Dans le Temple de l’Eau, certaines parois laissent voir les salles voisines. On comprend mieux comment les espaces se raccordent avant de choisir où aller. Les énigmes demandent toujours de lire le décor, avec moins d’allers-retours dus à une mauvaise lecture de la carte. Les changements du Temple de l’Eau.

Un Zelda pour les joueurs qui aiment comprendre un lieu

La bande-son réenregistrée, les cinématiques doublées et les nouveaux dialogues facilitent l’entrée dans l’histoire. Les airs de l’ocarina ouvrent des passages ou changent le moment de la journée. On peut jouer ces mélodies aux boutons ou les fredonner dans le microphone intégré de la Switch 2.

Si vous cherchez une succession de lieux à comprendre et d’outils à maîtriser, ce remake donne une raison d’essayer un Zelda de 1998 même sans souvenir de la Nintendo 64. Si vous préférez partir dans n’importe quelle direction et décider sur le moment quoi explorer, son cadre plus dirigé sera le principal changement à accepter.