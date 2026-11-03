YouTube sur Android : l’erreur 400 persiste, Google reconnaît que le correctif ne suffit pas

YouTube avait annoncé le problème résolu. Deux jours plus tard, Google reconnaît que l’erreur « Server Error 400 » bloque encore certains utilisateurs sur Android. La mise à jour du 3 novembre du fil d’assistance officiel indique que les équipes poursuivent leur travail sur un correctif, sans donner de nouvelle échéance.

Le symptôme est précis : l’application affiche un message d’erreur au moment d’accéder au service ou de charger une vidéo. Il ne faut pas le confondre avec le bug qui fait quitter le plein écran et coupe le son, déjà signalé séparément sur Menow. Ici, c’est l’accès au contenu lui-même qui peut échouer.

Les deux manipulations proposées effacent les vidéos téléchargées

En attendant, TeamYouTube renvoie aux solutions déjà publiées le 1er novembre : désinstaller puis réinstaller l’application, ou effacer son stockage depuis les paramètres de l’appareil. Google insiste sur une distinction : effacer le stockage n’est pas simplement vider le cache.

Ces deux opérations ont un effet à anticiper : elles suppriment les vidéos téléchargées pour une lecture hors connexion. Pour les personnes qui préparent un voyage ou utilisent YouTube sans réseau, le coût de ce dépannage est donc concret. Il faudra récupérer à nouveau ces contenus une fois l’accès rétabli.

Ces gestes restent des pistes de dépannage officielles, pas une garantie de réparation sur chaque téléphone. Le nouveau message de Google confirme précisément que la première annonce de résolution n’a pas suffi pour tous les utilisateurs.

Une annonce de résolution suivie d’une nouvelle alerte

Le fil conserve la chronologie : le 1er novembre, YouTube indiquait que les vidéos devaient de nouveau se charger normalement. Le message du 3 novembre reconnaît la persistance de l’erreur et promet une nouvelle information lorsque la situation évoluera. Lire uniquement l’ancienne mention « résolu » donne donc une image incomplète de l’incident.

Google ne fournit dans cette mise à jour ni liste de modèles concernés, ni version d’application identifiée comme définitivement corrigée. Le fil officiel reste le point de suivi pour distinguer une nouvelle réparation annoncée des témoignages individuels de retour à la normale.