Des pointillés apparaissent dans WhatsApp ? Voici les raccourcis qu’ils permettent

WhatsApp commence à souligner certaines informations pour proposer des actions rapides sur Android et iPhone. Le déploiement reste progressif.

Une date ou une adresse soulignée par des pointillés dans WhatsApp ne signale pas forcément un lien envoyé par votre correspondant. L’application commence à proposer des actions adaptées aux informations contenues dans les messages, rapporte WABetaInfo le 2 novembre. La fonction est observée sur certains comptes Android et iPhone, avec une distribution progressive.

Les observations et captures de WABetaInfo montrent quatre familles d’informations reconnues : numéros de téléphone, dates et heures, adresses postales et adresses e-mail. En touchant le texte marqué, l’utilisateur obtient un menu adapté, par exemple pour appeler, enregistrer un contact, ouvrir une carte ou créer un événement.

Le menu reprend aussi le texte détecté. C’est utile pour vérifier l’interprétation avant de poursuivre. Certaines actions existaient déjà sous d’autres formes ; la nouveauté décrite est leur présentation plus organisée dans la conversation, sur les messages reçus comme envoyés.

Ne pas voir les pointillés après une mise à jour n’indique pas nécessairement un problème. Le déploiement n’est pas annoncé comme disponible immédiatement pour tous les utilisateurs. Il n’existe pas, dans ce compte rendu, de date française garantissant l’activation sur chaque compte.

Avant d’ajouter un événement, contrôlez le jour et l’heure retenus

Ces raccourcis peuvent éviter une copie entre plusieurs applications. Ils ne remplacent pas la lecture du contexte. Si un ami écrit « mardi à 19 h », assurez-vous du jour retenu avant d’enregistrer l’événement. Pour une adresse, vérifiez la ville : plusieurs rues peuvent porter le même nom.

Un numéro partagé dans un groupe demande la même vérification. Avant de l’ajouter à vos contacts, identifiez la personne ou le service auquel il correspond. Une action proposée par l’application facilite le geste ; elle ne garantit pas que l’information donnée par un correspondant est exacte.

Si vous n’avez pas besoin du raccourci, vous pouvez continuer la discussion sans l’utiliser. Commencez par essayer la fonction avec une information simple que vous connaissez déjà. Vous comprendrez ainsi ce que le menu prépare et ce qu’il vous reste à confirmer, sans modifier une entrée importante de votre carnet d’adresses ou de votre agenda.

Illustration de messagerie, médiathèque Menow. Les captures de la fonction figurent dans la source liée.