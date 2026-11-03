Redmi testerait quatre smartphones de 7 pouces avec des batteries proches de 10 000 mAh

Une fuite évoque quatre grands Redmi en test, avec écran de 7 pouces et batterie de classe 10 000 mAh. Les modèles et leur arrivée en Europe restent inconnus.

Un écran presque de petite tablette, associé à une batterie qui franchirait un nouveau palier : Redmi continuerait d’explorer les très grands smartphones. Quatre appareils de 7 pouces, dotés de batteries de classe 10 000 mAh, seraient actuellement en test, selon une fuite de Digital Chat Station relayée le 2 novembre par XimiTime.

Quatre appareils en test, mais aucune gamme officielle

Le compte rendu de XimiTime évoque une possible commercialisation au premier semestre 2027. Il rapproche ces essais de précédentes informations sur une gamme haut de gamme à grand écran, parfois associée au nom Redmi K200. Cette identification reste spéculative : Xiaomi n’a pas présenté quatre références portant ce nom.

Le chiffre de quatre est l’élément supplémentaire de ce nouveau rapport. Il ne décrit pas quatre smartphones déjà annoncés, ni quatre capacités finales certifiées. Les informations sur une puce haut de gamme gravée en 2 nm relèvent également de la fuite, sans fiche technique officielle permettant de comparer les configurations.

Aucune sortie française ou européenne n’est établie pour ces appareils. L’intérêt du sujet est technologique : voir jusqu’où Redmi envisage de pousser le format du smartphone classique. Pour un achat en France, il manque encore les références, les dimensions, le poids et une annonce locale.

Un écran de 7 pouces peut surtout changer la largeur du téléphone

La taille d’écran désigne sa diagonale. Elle ne donne pas directement la largeur du téléphone, sa hauteur ou l’espace perdu autour de la dalle. Pour juger le confort d’un futur modèle, ces dimensions seront donc plus parlantes qu’un seul chiffre mis en avant.

Un format allongé et un écran plus large ne se tiennent pas de la même façon. La lecture d’un document ou l’affichage d’un jeu peuvent profiter de davantage de surface, tandis que la prise à une main et le rangement dans une poche posent d’autres contraintes. Aucun essai de ces prototypes n’est disponible ici pour trancher ces usages.

La batterie appelle la même prudence : sa capacité ne constitue pas une mesure d’autonomie. Le temps de fonctionnement dépend aussi de l’écran, du réseau, des logiciels et du travail demandé au processeur. Pour dépasser la promesse du chiffre, il faudra confronter la capacité retenue à la consommation du modèle final et à ses dimensions réelles.

Image à la une : gamme Redmi Note 15, médiathèque Menow. Elle ne représente pas les prototypes évoqués dans la fuite.