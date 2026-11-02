Le Redmi Note 15 Pro+ mise sur la charge à 100 W et une puce différente. Écran et appareil photo principal sont bien plus proches du Pro.

Redmi Note 15 Pro 5G ou Pro+ : ce que vous gagnez vraiment avec le modèle supérieur

Le Redmi Note 15 Pro+ mérite-t-il le supplément demandé par rapport au Pro ? La réponse dépend surtout de votre façon de recharger. Entre le Redmi Note 15 Pro 5G et le Pro+ 5G, la différence la plus visible sur la fiche technique concerne la recharge : 45 W contre 100 W. L’écran et l’appareil photo principal partagent, eux, de nombreux points. Voici comment lire ces écarts avant de choisir, à partir des caractéristiques françaises de Xiaomi, sans les confondre avec des résultats de test.

Le Pro+ double largement la puissance de charge annoncée

Le Pro 5G associe une batterie de 6 580 mAh à une charge maximale de 45 W. Le Pro+ 5G passe à 100 W, avec une batterie de 6 500 mAh. Sa capacité est donc légèrement inférieure, même si son nom suggère une montée en gamme générale.

Ce choix peut intéresser ceux qui branchent leur smartphone peu de temps avant de sortir. En revanche, les watts annoncés ne donnent pas directement un temps de charge complet. La puissance varie au cours de la recharge ; il serait trompeur de calculer un temps deux fois plus court en divisant simplement les deux valeurs.

Aucun des deux n’inclut de chargeur dans la boîte française. Regardez le matériel que vous possédez et les recommandations de compatibilité de Xiaomi avant d’ajouter au panier un bloc secteur. Le bénéfice du Pro+ perd de son intérêt si vous continuez à utiliser un chargeur qui ne permet pas de profiter de sa charge rapide.

Caractéristique Redmi Note 15 Pro 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G Batterie / charge 6 580 mAh / 45 W 6 500 mAh / 100 W Puce Dimensity 7400 Ultra Snapdragon 7s Gen 4 Écran AMOLED 6,83 pouces, 120 Hz AMOLED 6,83 pouces, 120 Hz Photo principale 200 Mpx avec stabilisation optique 200 Mpx avec stabilisation optique Photo avant 20 Mpx 32 Mpx

Les 200 Mpx ne suffisent pas à départager les photos

Les deux modèles annoncent un capteur principal de 200 Mpx, une ouverture f/1,7 et une stabilisation optique, associés à un ultra grand-angle de 8 Mpx. Leur enregistrement vidéo arrière monte à la 4K à 30 images par seconde. Le Pro+ ne promet donc pas ici un passage à la 4K à 60 images par seconde.

À l’avant, sa définition grimpe de 20 à 32 Mpx. Cela ne permet pas, sans comparaison d’images, d’affirmer que les selfies seront meilleurs dans toutes les situations. Le traitement logiciel, la lumière et les mouvements du sujet comptent également. La même prudence vaut pour les photos arrière : des caractéristiques proches ne garantissent pas des rendus identiques.

Les deux écrans réunissent une diagonale de 6,83 pouces, une définition de 2 772 × 1 280 pixels et un rafraîchissement maximal de 120 Hz. Si vous hésitez surtout pour lire, regarder des vidéos ou consulter vos réseaux sociaux, la seule fiche de l’écran ne fournit pas de raison évidente de privilégier le plus cher.

Le supplément vaut surtout le coup si vous utilisez ses avantages

Le changement de puce, du Dimensity 7400 Ultra au Snapdragon 7s Gen 4, constitue une autre différence réelle. Il ne suffit pas à établir un classement en jeu sans mesures de performances et de chauffe. Nous ne présentons pas cette comparaison de caractéristiques comme un essai des deux smartphones.

Pour décider, posez-vous une question simple : quel avantage du Pro+ allez-vous réellement utiliser ? Une recharge rapide pendant une courte pause peut avoir de la valeur. Si vous rechargez habituellement pendant une longue période au bureau ou à la maison, cet écart peut peser moins lourd dans votre choix.

Comparez enfin des offres de même capacité de stockage, en tenant compte des accessoires nécessaires. Une promotion sur une version différente peut fausser l’écart de prix que vous pensiez constater. Si votre hésitation porte plutôt sur Samsung, notre comparatif entre le Galaxy A57 et le Redmi Note 15 Pro 5G aborde une autre décision d’achat, entre deux marques.