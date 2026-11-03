Galaxy S27 Pro et Ultra : Samsung préparerait un écran de confidentialité plus lumineux

Une nouvelle information de SamMobile évoque un Privacy Display amélioré sur les Galaxy S27 Pro et Ultra. Samsung n’a pas confirmé ces caractéristiques.

Protéger ses messages dans le métro sans rendre l’écran moins confortable à lire : c’est l’intérêt pratique des nouvelles informations sur les Galaxy S27. SamMobile rapporte le 2 novembre que les futurs S27 Pro et S27 Ultra recevraient un Privacy Display amélioré et une luminosité renforcée. Samsung n’a pas officialisé ces caractéristiques.

La nouveauté évoquée concerne la luminosité, pas seulement la présence du filtre

Dans son information présentée comme exclusive, SamMobile distingue les modèles Pro et Ultra des S27 et S27+, qui resteraient dépourvus de cette fonction. L’amélioration de la luminosité constitue le nouvel élément à suivre, au-delà des précédentes rumeurs sur les appareils qui en seraient équipés.

Le média ne fournit pas de mesures permettant de chiffrer le gain ni de comparer un S27 commercial avec le S26 Ultra. Il faut donc conserver le conditionnel. Une augmentation de luminosité de la dalle ne démontre pas, à elle seule, que tous les compromis du mode confidentiel disparaîtront.

Samsung explique déjà pourquoi le mode actuel peut sembler plus sombre

La documentation du Galaxy S26 Ultra décrit l’utilisation de pixels à diffusion large et étroite. Le mode confidentiel s’appuie principalement sur les seconds. Samsung indique qu’en forte luminosité ambiante, l’écran peut alors paraître moins lumineux qu’en mode normal.

Le filtrage repose sur le matériel de l’écran. Il ne suffit donc pas de télécharger une application pour reproduire la même propriété optique sur n’importe quel Galaxy. Samsung décrit également une activation ciblée sur certaines notifications ou applications, utile pour ne protéger que les contenus sensibles.

Lire au soleil et masquer les regards : deux usages à vérifier séparément

Pour un utilisateur, trois situations seront parlantes : lire de face au soleil, consulter un message avec un voisin sur le côté, puis partager une photo avec quelqu’un. Un bon écran doit être jugé dans ces usages, pas uniquement sur un pic de luminosité annoncé.

Menow avait déjà expliqué les faits et rumeurs autour de l’écran anti-regard. Cette nouvelle information précise une piste d’amélioration. Elle ne remplace pas encore la démonstration qui permettra d’évaluer son intérêt sur un appareil vendu en France.

Image à la une : Galaxy S25, médiathèque Menow. Il s’agit d’un modèle existant, pas d’un rendu du Galaxy S27.