Galaxy A16 : One UI 9 apparaît pour la France, attention à la version 4G concernée

Une version Android 17 du Galaxy A16 4G apparaît pour la branche française SFR. Cela ne garantit pas une notification immédiate sur chaque appareil.

Un fichier destiné à la France précise l’arrivée de One UI 9 sur le Galaxy A16. Une version Android 17, associée à One UI 9, est référencée pour le Galaxy A16 4G SM-A165F sur la branche française SFR. La présence du fichier ne signifie pas que tous les appareils proposent déjà le téléchargement : le modèle et le canal de distribution restent décisifs.

Le code SM-A165F permet d’éviter la confusion avec le modèle 5G

Le catalogue SamFrew indique la version A165FXXUBEZJ7, associée au code de distribution A165FOXMBEZJ7. La fiche française porte le CSC SFR et une date de mise en ligne au 2 novembre 2026. La compilation remonte au 19 octobre : ces deux dates ne décrivent pas la même étape.

Le relevé de déploiement publié par le site cite aussi les branches européennes EUX et EUY. Il associe la distribution au niveau de sécurité du 5 octobre. Le point nouveau pour un lecteur en France est donc la présence d’une branche locale, après le déploiement coréen couvert précédemment par Menow.

Le SM-A165F est le Galaxy A16 4G. Le nom « A16 » seul ne permet pas de savoir si une annonce concerne votre téléphone. Une version destinée à une autre variante ne doit pas être considérée comme interchangeable simplement parce que le nom commercial est proche.

Les 9,3 Go du catalogue ne correspondent pas forcément au téléchargement proposé

SamFrew indique un paquet d’environ 9,3 Go. Il s’agit du fichier complet de distribution, pas nécessairement de la taille que le téléphone téléchargera depuis ses réglages. La mise à jour proposée à l’utilisateur dépend aussi du logiciel déjà installé.

Pour reconnaître l’annonce qui vous concerne, comparez les informations dans cet ordre : référence du téléphone, pays ou canal de distribution, puis version logicielle. Cette lecture évite de prendre une capture d’écran étrangère pour la preuve qu’un appareil français devrait déjà afficher la même notification.

L’existence de la branche SFR rend le suivi plus concret, mais elle ne constitue pas un engagement de disponibilité simultanée pour tous les exemplaires. Lorsque la mise à jour apparaît sur votre appareil, sa fiche et sa référence seront plus utiles que la seule mention « Android 17 » dans un titre.

Visuel de la gamme Galaxy A16, médiathèque Menow ; il ne montre pas l’écran de mise à jour.