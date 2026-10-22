La nouvelle distribution rapportée dépasse le stade des bêtas précédentes. Les deux variantes possèdent des références distinctes, sans date française annoncée.

Galaxy A16 : One UI 9 stable est signalée sur les modèles 4G et 5G en Corée

Le Galaxy A16 franchit à son tour le cap de One UI 9 stable. SammyGuru rapporte le 21 octobre une distribution sud-coréenne pour les modèles 4G et 5G, aux côtés du Galaxy M16. Cette étape est différente des mises à jour de bêta évoquées au début du mois.

Pour les A16 vendus en France, le signal est intéressant puisque ces deux variantes appartiennent aussi à une gamme bien connue ici. La distribution rapportée concerne toutefois les références coréennes : aucune date européenne ne peut être déduite de cette seule observation.

Deux variantes, deux firmwares à ne pas mélanger

Les numéros cités sont A166LKSU8DZJ5 pour l’A16 5G et A165NKSU9EZJ3 pour l’A16 4G. Le M16 reçoit pour sa part M166SKSU8DZJ5. Ces références documentent les appareils observés ; elles ne constituent pas des fichiers à installer indifféremment sur tous les Galaxy A16.

Le nom commercial est souvent la seule information visible dans un titre. Pour suivre une mise à jour, il faut aller plus loin : variante réseau, numéro du modèle et marché de distribution comptent. Comparer deux captures sans ces éléments peut faire croire qu’un téléphone est en retard alors qu’il suit simplement un autre canal.

Le compte rendu qualifie la distribution de stable et l’associe à Android 17. Il ne décrit pas un simple correctif mensuel. Pour les utilisateurs qui ont suivi les précédentes bêtas de l’A16, c’est le changement de statut qui constitue l’information nouvelle.

Les Galaxy A16 européens attendent leur propre distribution

L’absence de proposition sur un A16 européen n’entre pas en contradiction avec ce lancement coréen. Une disponibilité doit être établie pour la branche du téléphone concerné. Le déploiement d’un M16 commercialisé sous un autre nom en Corée n’ajoute pas, à lui seul, une date à l’agenda français.

Lorsqu’une OTA apparaît, son journal permet de vérifier la génération Android et les changements réellement inclus. Les présentations générales de One UI 9 couvrent plusieurs gammes ; elles ne prouvent pas que chaque fonction des modèles premium sera reprise sur l’A16.

L’information du jour concerne donc deux variantes de l’A16, avec des builds identifiées dans un même marché. Pour votre téléphone, la ligne à suivre est celle de sa propre référence : c’est elle qui permettra de reconnaître l’arrivée européenne, indépendamment du calendrier du M16.

Source : SammyGuru, relevé du 21 octobre.