Le projet avance côté logiciel, mais les dernières nouvelles du fabricant décrivent encore un appareil en développement. Son calendrier dépend des dernières étapes matérielles et de validation.

NexPhone : où en est le smartphone qui veut réunir Android, Linux et Windows ?

Le NexPhone veut servir de téléphone Android et offrir aussi des usages Linux et Windows. Son dernier point d’étape officiel, publié le 6 octobre, vise désormais des expéditions à la fin du premier trimestre 2027, soit mars. C’est un objectif du fabricant, conditionné aux travaux restants, pas une date de livraison garantie pour les acheteurs français.

Le projet n’est pas une nouveauté annoncée aujourd’hui. Il a été présenté en janvier et son calendrier a déjà évolué. Son intérêt tient à une idée peu courante : adapter plusieurs environnements de travail à un appareil que l’on peut emporter dans sa poche.

Android 17 tourne déjà sur les appareils de développement

Dans son billet de développement, Nex Computer indique avoir installé Android 17 sur ses unités de travail. L’équipe décrit un bureau capable de recevoir de vrais fichiers et dossiers, une corbeille et un gestionnaire de fichiers à deux volets nommé File Drawer.

Ces annonces montrent la direction prise pour l’utilisation avec un écran externe. Elles ne prouvent pas que toutes les fonctions sont prêtes pour un produit livré. Le fabricant mentionne encore des étapes de validation et de certification.

Linux et Windows ne sont pas proposés de la même façon

Le constructeur décrit Debian comme un environnement Linux exécuté dans Android, sans redémarrer dans un autre système. Pour Windows, il évoque un développement parallèle et un travail sur les pilotes afin d’améliorer la prise en charge du matériel.

Voir Windows démarrer sur un prototype n’équivaut pas à disposer d’un PC complet dans sa poche. La compatibilité des composants, la fiabilité et les usages réellement disponibles doivent être examinés séparément. Le même raisonnement vaut pour les logiciels que l’on souhaite utiliser : la présence d’un système ne garantit pas que chaque application ou périphérique fonctionnera comme sur un ordinateur habituel.

Les antennes et le boîtier ont retardé le passage à la production

Nex Computer explique avoir rencontré des difficultés d’antennes, notamment des interférences autour du connecteur USB. Des modifications du boîtier et de cartes d’antennes ont entraîné de nouveaux prototypes. Le fabricant décrit aussi des ajustements de finition et d’assemblage.

Ces étapes se situent entre une démonstration fonctionnelle et une production suffisamment stable pour être expédiée. L’existence d’un prototype ne dit donc pas combien de temps il reste avant la livraison d’un appareil finalisé.

Pour un lecteur français, ce dossier mérite surtout d’être suivi comme un projet de convergence. Avant une réservation, il faudra vérifier les conditions de livraison, la référence réseau et les fonctions effectivement garanties pour son marché. Pour l’instant, le bureau Android, Debian dans Android et Windows sur le matériel forment trois chantiers distincts. Leur présence sur un prototype ne les rend pas encore interchangeables pour les logiciels et les périphériques d’un poste de travail.