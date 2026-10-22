iPhone Duo : Apple prévoit Accès facile après le lancement, sans date précise

Le format pliable pose aussi la question des commandes difficiles à atteindre. L’aide logicielle promise par Apple reste à venir.

L’iPhone Duo va inaugurer un grand écran pliable, mais une fonction destinée à faciliter son utilisation d’une seule main arrivera plus tard. Selon les informations recueillies par WIRED, Apple prévoit d’ajouter Accès facile au téléphone avant la fin de l’année. Le constructeur n’a pas communiqué de date précise dans cette réponse.

Pour un acheteur qui compte sur cette aide au quotidien, le décalage mérite d’être connu avant le lancement du 23 octobre. Le confort d’un grand écran ne se résume pas à la quantité de contenu affichée : atteindre une commande éloignée peut aussi demander de changer sa prise en main. C’est précisément le type de difficulté auquel une fonction d’accessibilité peut répondre.

Une promesse logicielle, pas une option disponible au lancement

Julian Chokkattu mentionne ce futur ajout dans son test de l’iPhone Duo publié par WIRED. Le calendrier communiqué reste large : plus tard cette année. Il ne permet d’identifier ni une version d’iOS particulière, ni une date de disponibilité en France.

Le fonctionnement détaillé sur le Duo n’est pas décrit. Il serait donc prématuré de promettre le même geste sur ses deux écrans, un comportement identique à celui des autres iPhone ou une adaptation particulière à chaque orientation. La seule information établie à ce stade est l’ajout prévu d’Accès facile après le lancement.

Le confort à une main se juge aussi téléphone fermé.

La fiche de présentation d’Apple distingue un écran extérieur de 5,4 pouces et un écran intérieur de 7,6 pouces. Ces deux formats ne correspondent pas au même usage. Le premier permet de consulter rapidement le téléphone fermé ; le second fournit davantage de place pour lire ou utiliser des applications côte à côte.

L’accessibilité reste un sujet différent du multitâche. Deux applications affichées simultanément peuvent être utiles sans rendre leurs commandes plus faciles à atteindre. De même, l’adaptation d’une application au grand écran ne garantit pas que tous ses boutons soient confortables à manipuler avec une seule main.

Menow a déjà montré comment les applications Apple utilisent le grand écran du Duo. Pour évaluer le téléphone en boutique, il sera également utile d’essayer les gestes les plus ordinaires : revenir en arrière, atteindre un bouton placé en bord d’écran ou changer d’application. L’expérience à juger au lancement sera celle du logiciel livré, avec ses fonctions effectivement présentes.