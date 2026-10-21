iPhone Duo : les apps Apple révèlent comment elles utiliseront son grand écran

Le grand écran de l’iPhone Duo ne servira pas seulement à afficher les mêmes boutons en plus gros. De nouvelles captures des applications Apple, relevées dans l’App Store le 20 octobre, montrent des interfaces organisées en colonnes, des listes latérales et des outils qui changent de place selon l’orientation. Elles donnent un aperçu plus concret…

Le grand écran de l’iPhone Duo ne servira pas seulement à afficher les mêmes boutons en plus gros. De nouvelles captures des applications Apple, relevées dans l’App Store le 20 octobre, montrent des interfaces organisées en colonnes, des listes latérales et des outils qui changent de place selon l’orientation. Elles donnent un aperçu plus concret de ce que l’on pourra faire une fois le téléphone ouvert.

Les captures rassemblées par MacRumors montrent notamment Contacts avec une liste de noms d’un côté et une fiche à modifier de l’autre. L’intérêt est immédiat : naviguer entre les entrées sans perdre la zone où l’on consulte ou corrige les informations.

Siri adopte une autre organisation. Un ensemble de conversations apparaît sur la gauche, tandis que l’échange sélectionné dispose de sa propre zone. On retrouve une logique de navigation et de contenu, adaptée à la nature de chaque application plutôt qu’une simple mise à l’échelle de l’iPhone classique.

Apple montre aussi des applications avec une barre latérale et d’autres utilisant davantage la surface pour le contenu. Dans Aperçu, les palettes d’outils peuvent accompagner les commandes de navigation. Pour annoter une image ou un document, garder les outils visibles sans qu’ils recouvrent toute la page est précisément l’un des bénéfices attendus d’un format plus large.

Tourner le téléphone modifie aussi la place des commandes

Les images relevées présentent un dock vertical et des barres de navigation placées sur le côté dans plusieurs configurations. Lorsque le Duo ouvert est tenu verticalement, certains éléments retrouvent une position en bas. L’orientation ne change donc pas seulement les proportions de la page : elle participe à l’organisation des commandes.

Les captures ne constituent pas un test de rapidité, de confort ou de comportement de toutes les applications. Elles montrent les interfaces préparées par Apple. La date de leur ajout initial à l’App Store n’est pas établie ; leur repérage du 20 octobre apporte surtout de nouveaux exemples visuels avant la commercialisation.

Notre point sur les apps adaptées au Duo reste valable pour les logiciels tiers. Les nouvelles captures montrent, elles, comment Apple exploite la surface : une liste que l’on garde sous les yeux, une fiche que l’on modifie à côté, moins d’allers-retours entre deux vues.