Motorola Razr Flex : le benchmark d’un prototype suggère une puce inattendue

Un résultat nommé « motorola razr flex 27 » a été déposé dans Geekbench le 19 octobre. La fiche associe Android 17, une configuration proche de 12 Go de RAM et une référence de puce qui ne correspond pas au scénario le plus ambitieux évoqué jusque-là. C’est un nouvel indice pour le projet de pliable…

Un résultat nommé « motorola razr flex 27 » a été déposé dans Geekbench le 19 octobre. La fiche associe Android 17, une configuration proche de 12 Go de RAM et une référence de puce qui ne correspond pas au scénario le plus ambitieux évoqué jusque-là. C’est un nouvel indice pour le projet de pliable large de Motorola, pas une annonce de lancement.

La référence SM8845 attire plus l’attention que le score

La fiche Geekbench affiche la référence QTI SM8845, une carte mère nommée « makalu » et un système Android 17. L’identification rapportée pour cette puce correspond au Snapdragon 8 Gen 5, alors que des rumeurs précédentes évoquaient une version Elite.

Le résultat mesure 2 669 points sur un cœur et 8 837 sur plusieurs cœurs. Ces nombres viennent de Geekbench 6.7.1. La page rappelle elle-même que les résultats de Geekbench 6 ne se comparent pas directement à ceux de Geekbench 7. Mélanger les versions pour classer ce prototype contre un appareil commercialisé produirait une comparaison trompeuse.

La mémoire détectée est de 10,96 Go, cohérente avec une configuration commerciale annoncée autour de 12 Go après les réservations du système. Cela ne décrit pas nécessairement toutes les variantes que Motorola pourrait vendre.

Le nom Razr Flex alimente les informations sur un téléphone pliable au format plus large. La fiche de benchmark n’en donne pourtant ni les dimensions, ni la charnière, ni les écrans. Elle ne suffit donc pas à valider l’ensemble des caractéristiques qui circulent autour de ce projet.

Un résultat peut aussi être soumis avec des informations modifiées. Son existence dans la base est vérifiable ; l’authenticité du matériel, elle, demande d’autres preuves. Les performances d’un éventuel modèle final dépendront encore de sa configuration, de son refroidissement et de son logiciel.

Pour les lecteurs français, il reste également à établir la distribution de ce futur format et sa dénomination locale. Le suffixe « 27 » visible dans le résultat n’est pas une date officielle de sortie en France. Le scénario d’une puce moins ambitieuse pourrait modifier le positionnement du futur pliable. Son prix, lui, ne figure nulle part dans ce résultat : le benchmark permet de suivre un prototype, pas encore de calculer l’économie à l’achat.