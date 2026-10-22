Le relevé distingue quatre références Global et EEA. Leur préparation est rapportée, sans preuve d’une distribution générale sur les appareils français.

HyperOS 4 : des builds européennes stables sont signalées pour les Xiaomi 17 et 17 Ultra

Les Xiaomi 17 et 17 Ultra européens disposent d’un nouvel indice vers HyperOS 4 stable. Dans un relevé publié le 21 octobre, HyperOS Insider signale des builds OS4.0.1.0 pour les branches Global et EEA des deux smartphones. Le site les présente comme préparées ; il ne documente pas encore un déploiement public généralisé en France.

Le détail intéressant est régional. Au-delà du numéro HyperOS 4 déjà évoqué, les références européennes permettent de suivre précisément la branche qui concerne les appareils de notre marché. Elles demandent encore une confirmation de distribution par Xiaomi ou par des notifications OTA identifiables.

Quatre builds pour deux modèles et deux régions

Modèle Région du relevé Build signalée Xiaomi 17 Europe EEA OS4.0.1.0.XPCEUXM Xiaomi 17 Ultra Europe EEA OS4.0.1.0.XPAEUXM Xiaomi 17 Global OS4.0.1.0.XPCMIXM Xiaomi 17 Ultra Global OS4.0.1.0.XPAMIXM

Les suffixes EUXM et MIXM séparent ici les deux marchés. Ces quatre lignes décrivent des variantes précises, pas une mise à jour interchangeable entre tous les appareils.

Pour un propriétaire, le bon rapprochement est celui du modèle exact et de sa branche actuelle. Un lien présenté comme « Xiaomi 17 HyperOS 4 » sans région ni statut peut désigner une autre variante. Le relevé ne constitue pas une consigne d’installer manuellement un paquet trouvé ailleurs.

Le signal européen se précise, l’OTA publique reste à confirmer

Les préparatifs OS4.0.1.0 étaient déjà connus sur plusieurs appareils. Le suivi gagne ici des références Global et EEA attribuées précisément aux Xiaomi 17 et 17 Ultra. Pour les lecteurs européens, le changement porte sur la branche surveillée, sans annoncer la clôture des bêtas en cours.

Trois informations permettent de qualifier une distribution utilement : la référence exacte, le public destinataire et la date à laquelle l’OTA est réellement proposée. Ici, la première est rapportée ; le relevé ne suffit pas à établir les deux suivantes pour le grand public français.

Le suivi européen reste rassemblé dans notre point sur HyperOS 4 en Europe. La prochaine avancée concrète sera une notification associée à l’une de ces références et à un canal de distribution clairement identifié. C’est ce qui permettra de passer du logiciel annoncé comme prêt à une mise à jour réellement accessible.

Source : HyperOS Insider, relevé de firmwares du 21 octobre.